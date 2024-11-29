Lada Aura едет к дилерам: цены и комплектации

Дилеры начали продажи Lada Aura по цене от 2 599 000 до 2 799 000 рублей

АВТОВАЗ объявил старт продаж бизнес-седанов Lada Aura. С 30 ноября 2024 года первые автомобили поступят в дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга, а с декабря начнется поставка в другие регионы России.

Рекомендованная розничная цена (РРЦ) на модель начинается от 2 599 000 рублей.

Lada Aura

К декабрю планируется нарастить выпуск Lada Aura до 76 автомобилей в день, что обеспечит регулярные поставки в регионы и для государственных заказчиков. С этого времени заказать Aura можно в любом официальном дилерском центре российской марки.

Lada Aura разработана с акцентом на комфорт пассажиров второго ряда. Она оснащена двигателем 1.8 EVO, мощностью 122 л.с. и вариатором. Для автомобиля предлагают три цвета кузова: черный, серебристый и коричневый.

Aura будет доступна в двух комплектациях. Стартовая версия Premier включает светодиодную оптику, 4 подушки безопасности, системы курсовой устойчивости и контроля слепых зон, передний и задний парктроники, обогрев рулевого колеса, передних сидений и подушки заднего дивана, кондиционер, круиз-контроль, а также мультимедиа с 7-дюймовым экраном.

Комплектация Status (от 2 799 000 рублей) отличается отделкой натуральной кожей, улучшенной мультимедийной системой Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым экраном, 8 динамиками и встроенными сервисами Яндекс Авто и дополнительным комфортом для задних пассажиров. В этой версии можно выбрать черную или двухцветную отделку панели приборов и руля.

При высоком спросе в следующем году АВТОВАЗ сможет выпустить до 8 тысяч автомобилей этой модели.

На недавней встрече с представителями дилерской сети Lada президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о планах компании на следующий год. Главным проектом станет запуск производства Lada Iskra, а одной из ближайших новинок будет Niva Sport. Также семейство внедорожников получит обновление – более современный 1,8-литровый мотор.

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Источник: АВТОВАЗ