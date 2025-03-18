Цены от ₽1,35 млн: седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели

Бренд Kaiyi объявляет о новых ценах на весь модельный ряд на российском рынке

ООО «КАИ РУС», официальный представитель автомобилей Kaiyi в РФ, сообщает о снижении рекомендованных розничных цен (РРЦ). Предложение действует с 14 по 31 марта текущего года и распространяется на весь модельный ряд Kaiyi 2024 г. в.

Акция распространяется на седан Kaiyi E5, кроссоверы Kaiyi X3 и Kaiyi X3 PRO, а также флагманский кроссовер Kaiyi X7. Автомобили собирают на заводе «Автотор» в Калининградской области.

KAIYI E5

Седан Kaiyi E5 доступен от 1 350 000 рублей. Спеццена установлена на версию с МКП в комплектации Standard. Версия c вариатором в комплектации Luxury предлагается по цене от 1 460 000 рублей, автомобиль в топовой комплектации Luxury Sport стоит от 1 520 000 рублей. Седан Kaiyi E5 оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. и 5-ступенчатой МКП либо вариатором на выбор.

Кроссовер Kaiyi X3 оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с., 5-ступенчатой МКП или вариатором на выбор. Автомобиль доступен в двух комплектациях: Comfort и Luxury. Их цена начинается от 1 450 000 рублей за версию с механикой и от 1 549 000 рублей в комплектации с вариатором.

Кроссовер Kaiyi X3 PRO отличается более мощным мотором, спортивным дизайном, панорамной крышей и богатым набором опций. Под капотом 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с. в сочетании с бесступенчатой трансмиссией. Кроссовер в комплектации Luxury стоит от 1 650 000 рублей.

Флагманский кроссовер Kaiyi X7 доступен с двумя турбодвигателями: 1,6 и 2 литра мощностью 186 л.с. и 238 л.с. соответственно. Оба мотора работают в паре с преселективным роботом. Цена модели в комплектации Comfort начинается от 2 425 000 рублей. Версия с двигателем 2 литра в максимальной комплектации Luxury стоит от 2 525 000 рублей.

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Источник: пресс-служба Kaiyi