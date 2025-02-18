#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota объявила об отзыве 40 922 автомобилей: они есть и в России
18 февраля
Toyota объявила об отзыве 40 922 автомобилей: они есть и в России
Компания Toyota отзовет 41 тыс. машин из-за...
Стоит ли сейчас покупать «параллельный» автомобиль: ответ эксперта
18 февраля
Стоит ли сейчас покупать «параллельный» автомобиль: ответ эксперта
Эксперт Родионов назвал сложности, с которыми...
Volvo XC60
18 февраля
Популярный кроссовер обновился: вот что о нем известно накануне дебюта
Volvo показал официальные тизеры...

Полный привод и рестайлинг: Kaiyi готовит для РФ две новинки

Осенью 2025 года Kaiyi начнет продажи полноприводной версии кроссовера X7

Российская пресс-служба китайского бренда Kaiyi (принадлежит Chery) подтвердила планы компании в течение 2025 года представить российским покупателям как минимум две новинки. Во-первых, в третьем квартале у нас должна появиться полноприводная версия флагманского кроссовера Kaiyi X7.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Напомним, с декабря Kaiyi X7 с приводом на переднюю ось собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Сборка пока крупноузловая, из КНР приходят сваренные и окрашенные кузова, но в будущем планируется переход на полный цикл. В конце 2024 года собранные машины продавались с большими скидками.

Такие Kaiyi X7 собирают на «Автоторе», но пока только в моноприводном исполнении
Такие Kaiyi X7 собирают на «Автоторе», но пока только в моноприводном исполнении

Kaiyi X7, также известный как Kaiyi X7 Kunlun, имеет длину кузова 4,7 метра, под капотом моноприводных машин российской сборки бензиновые турбомоторы 1.6 (186 л.с.) и 2.0 (238 л.с.), работающие в паре с 7-ступенчатым роботом. Что будет у полноприводных машин – пока не раскрывают. Есть планы даже по гибридной версии, но пока об этом говорят скромно.

Зато уже известно, что у полноприводных машин будет оптимизированная подвеска, расширенная палитра цветов кузова и дооснащение мультимедийки сервисами Android Auto и Apple CarPlay и голосовым управлением.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Во-вторых, планируется представить в России обновленный кроссовер Kaiyi X3 Pro – модель претерпит рестайлинг... Сейчас помимо этой модели, ее более простого «собрата» Kaiyi X3 и вышеописанного Kaiyi X7, в линейке китайского бренда присутствует еще среднеразмерный седан E5, с которого некогда и началось сотрудничество с «Автотором». За 2024 год марка реализовала в РФ 7893 своих машин, показав годовой прирост 7,2%.

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
18.02.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0