Полный привод и рестайлинг: Kaiyi готовит для РФ две новинки

Осенью 2025 года Kaiyi начнет продажи полноприводной версии кроссовера X7

Российская пресс-служба китайского бренда Kaiyi (принадлежит Chery) подтвердила планы компании в течение 2025 года представить российским покупателям как минимум две новинки. Во-первых, в третьем квартале у нас должна появиться полноприводная версия флагманского кроссовера Kaiyi X7.

Напомним, с декабря Kaiyi X7 с приводом на переднюю ось собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Сборка пока крупноузловая, из КНР приходят сваренные и окрашенные кузова, но в будущем планируется переход на полный цикл. В конце 2024 года собранные машины продавались с большими скидками.

Такие Kaiyi X7 собирают на «Автоторе», но пока только в моноприводном исполнении

Kaiyi X7, также известный как Kaiyi X7 Kunlun, имеет длину кузова 4,7 метра, под капотом моноприводных машин российской сборки бензиновые турбомоторы 1.6 (186 л.с.) и 2.0 (238 л.с.), работающие в паре с 7-ступенчатым роботом. Что будет у полноприводных машин – пока не раскрывают. Есть планы даже по гибридной версии, но пока об этом говорят скромно.

Зато уже известно, что у полноприводных машин будет оптимизированная подвеска, расширенная палитра цветов кузова и дооснащение мультимедийки сервисами Android Auto и Apple CarPlay и голосовым управлением.

Во-вторых, планируется представить в России обновленный кроссовер Kaiyi X3 Pro – модель претерпит рестайлинг... Сейчас помимо этой модели, ее более простого «собрата» Kaiyi X3 и вышеописанного Kaiyi X7, в линейке китайского бренда присутствует еще среднеразмерный седан E5, с которого некогда и началось сотрудничество с «Автотором». За 2024 год марка реализовала в РФ 7893 своих машин, показав годовой прирост 7,2%.

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Источник: Автостат