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Дешевле Лады: бренд из Китая распродает модели с дисконтом почти до 1 млн рублей

Бренд Kaiyi объявил скидки до ₽800 тыс. на флагманский кроссовер и еще 3 модели

Бренд Kaiyi анонсировал беспрецедентные скидки на свои автомобили в России. Причем цены на автомобили сборки калининградского завода «Автотор» не изменились – покупатели получат выгоду благодаря прямым скидкам до 800 тысяч рублей.

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Сроки объявленной акции с выгодой до 34% при покупке автомобиля Kaiyi действуют до 31 декабря. В частности, седан Kaiyi E5 в базовой комплектации Standart благодаря дисконту предлагается за 1,4 млн рублей (на 715 тыс. дешевле). Для сравнения, за седан Lada Vesta 2024 года выпуска просят от 1,525 млн рублей (без учета возможных допскидок от дилера).

Kaiyi X7 Kunlun
Kaiyi X7 Kunlun

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Кроссоверы Kaiyi доступны со скидкой во всех комплектациях, например. дисконт на модель X3 варьируется от 736 до 764 тыс. рублей в зависимости от версии. При покупке X3 Pro в комплектации Luxury можно сэкономить 784,9 тыс. рублей, а скидка на флагманский X7 Kunlun составляет от 522,9 тыс. до 800 тыс. рублей.

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Теперь цены на кроссоверы Kaiyi с учетом прямых скидок выглядят следующим образом:

  • Kaiyi X3 – от 1,5 млн до 1,650 млн рублей;
  • Kaiyi X3 Pro – от 1,73 млн рублей;
  • Kaiyi X7 Kunlun – от 2,475 млн до 2,675 млн рублей.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Kaiyi
Количество просмотров 22
24.12.2024 
Фото:Kaiyi
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Отзывы о Kaiyi x7 kunlun

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