#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПАО «ЕвроТранс» (бренд АЗК «ТРАССА») выходит на новую скорость зарядки до 240 кВт!
27 декабря
ПАО «ЕвроТранс» (бренд АЗК «ТРАССА») выходит на новую скорость зарядки до 240 кВт!
Сеть автозаправочных комплексов ТРАССА,...
Отечественный производитель беспилотных грузовиков расширит модельный ряд
27 декабря
Отечественный производитель беспилотных грузовиков расширит модельный ряд
«Эвокарго» в два раза нарастит мощности по...
4 обязательных условия качественного бензина на АЗС
27 декабря
4 обязательных условия качественного бензина на АЗС
«За рулем» рассказал, как обеспечивается...

В России в 2025 году состоится дебют двух кроссоверов — есть полноприводный

Kaiyi в 2025 году привезет в Россию обновленные версии кроссоверов X7 и X3 Pro

Автобренд из Китая Kaiyi готовит для российского рынка обновление модельного ряда. Уже во втором квартале 2025 года состоится дебют полноприводной версии кроссовера Kaiyi X7, а в третьем квартале обновится кроссовер Kaiyi X3 Pro. О предстоящих планах рассказали в пресс-службе «Каи Рус».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

В настоящее время среднеразмерный кроссовер Kaiyi X7 Kunlun предлагается в РФ с двумя турбомоторами: объемом 1,6 л мощностью 186 л.с. или 2-литровым мощностью 238 л.с. Оба силовых агрегата сочетаются с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Под капотом кроссовера Kaiyi X3 Pro стоит бензиновый двигатель объемом 1,5 л с турбонаддувом мощностью 147 л.с., он работает в паре с бесступенчатой коробкой передач. Вариатор имеет ручной режим с девятью виртуальными передачами и рассчитан на номинальный крутящий момент в 250 Нм.

Напомним, модельный ряд Kaiyi на авторынке России представлен кроссоверами X3, X3 Pro и X7 Kunlun, а также седаном E5. Производство всех моделей Kaiyi для нашей страны наладили на заводе «Автотор» в Калининграде.

Kaiyi X7 Kunlun
Kaiyi X7 Kunlun
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Kaiyi
Количество просмотров 21
27.12.2024 
Фото:Kaiyi
Поделиться:
Оцените материал:
0