В России в 2025 году состоится дебют двух кроссоверов — есть полноприводный

Kaiyi в 2025 году привезет в Россию обновленные версии кроссоверов X7 и X3 Pro

Автобренд из Китая Kaiyi готовит для российского рынка обновление модельного ряда. Уже во втором квартале 2025 года состоится дебют полноприводной версии кроссовера Kaiyi X7, а в третьем квартале обновится кроссовер Kaiyi X3 Pro. О предстоящих планах рассказали в пресс-службе «Каи Рус».

В настоящее время среднеразмерный кроссовер Kaiyi X7 Kunlun предлагается в РФ с двумя турбомоторами: объемом 1,6 л мощностью 186 л.с. или 2-литровым мощностью 238 л.с. Оба силовых агрегата сочетаются с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.

Под капотом кроссовера Kaiyi X3 Pro стоит бензиновый двигатель объемом 1,5 л с турбонаддувом мощностью 147 л.с., он работает в паре с бесступенчатой коробкой передач. Вариатор имеет ручной режим с девятью виртуальными передачами и рассчитан на номинальный крутящий момент в 250 Нм.

Напомним, модельный ряд Kaiyi на авторынке России представлен кроссоверами X3, X3 Pro и X7 Kunlun, а также седаном E5. Производство всех моделей Kaiyi для нашей страны наладили на заводе «Автотор» в Калининграде.

Kaiyi X7 Kunlun

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Источник: autostat.ru