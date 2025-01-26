Новый доступный кроссовер с просторным салоном и богатым оснащением потеснит конкурентов

Kaiyi Automobile представила обновленный гибридный внедорожник Kaiyi Kunlun iHD

Kaiyi Kunlun iHD доступен по цене от $15,100 до $24,700. Это делает его одним из самых доступных вариантов в своем классе. Габариты нового внедорожника составляют 4738 х 1968 х 1708 мм, а колесная база достигает 2820 мм.

Салон Kaiyi Kunlun iHD выполнен с акцентом на комфорт и эргономику. Он оснащен 12,3-дюймовой приборной панелью и 14,6-дюймовым центральным экраном, который направлен в сторону водителя.

Kaiyi Kunlun iHD

Внедорожник также предлагает множество современных технологий, включая автоматическую парковку, круиз-контроль и систему помощи при спусках. Для удобства пользователей предусмотрены такие функции, как Hicar (интеграция с мобильными устройствами), бортовой WeChat и дистанционное управление, что позволяет владельцам оставаться на связи и управлять автомобилем с помощью смартфона.

В старших версиях Kaiyi Kunlun iHD доступны дополнительные опции, такие как электрические боковые подножки, защита аккумулятора и потоковый видеорегистратор.

Интерьер Kaiyi Kunlun iHD

Kaiyi Kunlun iHD оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 139 л.с. в сочетании с электромотором, который развивает 204 л.с. Эта гибридная система работает в паре с бесступенчатой коробкой передач (E-CVT), обеспечивая плавное и экономичное вождение.

Что касается запасов хода на электротяге, то автомобиль предлагает два варианта батарей – на 12,9 и 22,48 кВт·ч. Это позволяет проехать на электротяге до 80 и 150 км соответственно.

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Источник: IXBT