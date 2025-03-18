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Названы условия для возвращения Renault в капитал АВТОВАЗа

Мантуров: Renault вернется в капитал АВТОВАЗа только при выполнении ряда условий

Возвращение компании Renault в капитал АВТОВАЗа возможно, если автопроизводитель выполнит ряд условий, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он пояснил, что такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была указана, то есть это возможно.

В документе было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение систем цифрового управления, напомнил Мантуров.

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«Но исполнила ли компания Renault свои обязательства, это раз. При наступлении пожелания вернуться мы вернемся к этому вопросу и будем, в том числе, учитывать те инвестиции, которые государство произвело за этот непростой период», – отметил он.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что возвращение Renault в капитал АВТОВАЗа возможно, но переговоры об этом пока не ведутся.

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
18.03.2025 
Фото:Unsplash
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