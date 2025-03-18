Названы условия для возвращения Renault в капитал АВТОВАЗа
Мантуров: Renault вернется в капитал АВТОВАЗа только при выполнении ряда условий
Возвращение компании Renault в капитал АВТОВАЗа возможно, если автопроизводитель выполнит ряд условий, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он пояснил, что такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была указана, то есть это возможно.
В документе было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение систем цифрового управления, напомнил Мантуров.
«Но исполнила ли компания Renault свои обязательства, это раз. При наступлении пожелания вернуться мы вернемся к этому вопросу и будем, в том числе, учитывать те инвестиции, которые государство произвело за этот непростой период», – отметил он.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что возвращение Renault в капитал АВТОВАЗа возможно, но переговоры об этом пока не ведутся.
Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.
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Источник: РИА Новости
Фото:Unsplash
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18.03.2025
Фото:Unsplash
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