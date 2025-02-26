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Renault придется выплатить АВТОВАЗу ₽112 млрд в случае возвращения в РФ

Соколов: Renault придется возмещать инвестиции АВТОВАЗу в случае возвращения

Реализация опциона компании Renault на возвращение в капитал АВТОВАЗа возможна только в случае выплаты зарубежным автопроизводителем инвестиций, вложенных в развитие завода за время отсутствия Renault в числе его акционеров, заявил глава российского автомобильного концерна Максим Соколов.

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«Надо посмотреть документы. В том числе те дополнительные условия, при которых этот колл-опцион может быть раскрыт», – пояснил глава АВТОВАЗа.

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Соколов напомнил, что в 2023 году объем инвестиций составил свыше 27,5 млрд рублей, в 2024 году – около 40 млрд рублей, и на текущий год запланировано минимум 45 млрд рублей.

Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, заявил Соколов.

Общий объем средств, которые Renault придется возместить в случае возвращения на АВТОВАЗ, составит 112,5 млрд рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

Источник: «Интерфакс», ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 27
26.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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