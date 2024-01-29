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Эти иранские седаны везут по параимпорту, но скоро будут официальные продажи

В РФ начнут официальные продажи Iran Khodro Dena с гарантией от завода

Продажи седанов Iran Khodro Dena стартуют уже в ближайшее время. Об этом рассказал представитель дистрибьюторской компании «Лаки Кэренси» (поставщик иранского бренда SAIPA). Отмечается, что на проданные официально автомобили будет распространяться заводская гарантия.

Тем временем на российском рынке уже продаются седаны из Ирана, ввезенные по схеме параллельного импорта. Цена такого автомобиля составляет 1,6 млн руб. Если оформить кредит или сдать старую машину в трейд-ин, можно сэкономить порядка 300 тысяч руб.

Iran Khodro Dena
Iran Khodro Dena
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Под капотом седана турбомотор объемом 1,7 л мощностью 150 л.с. и 215 Н·м крутящего момента. Вместе с ним работает 6-ступенчатый автомат. Максимальная скорость ограничена отметкой в 205 км/ч. В списке опций заявлены: центральный замок, люк в крыше, обогрев всех сидений и зеркал заднего вида, датчики дождя и света, парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой устойчивости.

В некоторых автосалонах России в наличии есть седан Iran Khodro Tara, созданный на французской платформе PSA PF1, в Иране она называется KCO IKP1. Седан Tara представляет собой видоизмененный Peugeot 301, но у моделей общие элементы кузова и салон. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем Peugeot TU5P, доработанным иранцами. Он имеет мощность 113 л.с. и 144 Н·м крутящего момента.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Wikimedia
29.01.2024
Фото:Depositphotos | Wikimedia
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