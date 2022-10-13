Иранские машины для России: какие, когда, почем

В августе на московской выставке MIMS новые автомобили показали только две иранские компании. Обе хотят продавать у нас.

Ожидаются в России

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В Москве компания IKCO (Iran Khodro) представила седан Tara, а фирма Saipa — седан Shahin.

Модель Tara готовят к процедуре сертификации: она может поступить в продажу еще до весны.

IKCO Tara выпускается с 2020 года. Наиболее близка к началу продаж у нас. Близкий родственник — Peugeot 301, часть кузовных деталей, дверные проемы — прямые копии. Платформа та же. Размером чуть крупнее Весты. Двигатель TU5 1.6 (115 л.с.). Помимо механической пятиступки, оснащается шестиступенчатым автоматом — китайским аналогом японского Aisin. Предположительная цена — от 1,5 млн рублей .

IKCO Tara Saipa Shahin

Saipa Shahin продают с 2021 года. По размерам седан очень близок к Весте. Шасси — лицензионное тойотовское XP90, родня Яриса второго поколения (до 2013 года). Бензиновый мотор 1.5 (110 л.с.) — 8‑клапанный, но с наддувом, сочетание странное. На выставке представили версию с вариатором, но возможна и механическая коробка. Оснащение: медиасистема с 7‑дюймовым экраном, кондиционер, камера заднего вида, круиз-контроль и даже система контроля давления в шинах. Ожидаемая цена — от 1,2 млн рублей .

Iran Khodro: модельный ряд

Iran Khodro в переводе — «Иранский автомобиль». Фирма основана чуть раньше АВТОВАЗа, первый автомобиль изготовила в 1966 году. Часть гигантской компании IKCO, выпускающей также грузовики, автобусы, железнодорожный транспорт, двигатели и прочие компоненты для всего этого. В сумме — полмиллиона транспортных средств в год на шести производственных площадках. У компании огромный потенциал, и если кто придет из Ирана в Россию всерьез и надолго, то, скорее всего, именно она.

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На конвейере сейчас свыше десятка легковых моделей. Часть — перелицованные Peugeot. Платформы и технологии достались по наследству после периода сотрудничества с французами. Часть — лицензионная сборка иных марок.

У нас с 2006 по 2009 год продавали седан Samand — видоизмененный Peugeot 405. Выпускают его и сейчас, причем одновременно в трех «генерациях»: рестайлинговые и улучшенные Саманды получили имена Soren, Dena и Dena+. В производственной линейке также седан Runna (в прошлой жизни Peugeot 206), два китайских кроссовера Haima S5 и S7, китайский же хэтчбек Dongfeng H30 Cross и компактный пикап Arisun, в основе которого шасси и агрегаты 70‑х годов с внешними панелями а‑ля Peugeot 405.

Недавно компания представила два кроссовера собственной разработки — Rira и его упрощенную версию Ray. Привод только передний, что объяснимо — в основе всё та же французская платформа PF1, пусть и переименованная в IKP1. Так что обе машины в родстве с Peugeot 2008, а в серию пойдут в следующем году.

Моторы и коробки

На моделях, пляшущих от «французов», по-прежнему работают французские атмосферники TU5 1.6 и XU7 1.8 в слегка модернизированном виде.

TU5 в том виде, что попадал к нам, - хороший мотор. Чугунный блок, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы, вполне надежный, с ресурсом 300 тысяч км и пригоден к капиталке.

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XU7 с алюминиевым блоком более прихотлив и капризен — в частности, не очень любит морозы. Но, что важно, к ним у нас можно найти запчасти уже сейчас. Они непременно потребуются, так как, например, катушки зажигания не отличались особой стойкостью даже на машинах, изготовленных во Франции. Вряд ли их иранская ипостась лучше.

Есть также собственная линейка двигателей EF, разработанная 14 лет назад в союзе с авторитетной немецкой компанией FEV Engine Technology. Довольно обширная — есть бензиновые «турбо» и дизели.

Производство всех моторов полностью локализовано — от литья до электроники. Многие изначально заточены под перевод на газ — сеть метановых заправок в Иране развита намного лучше, чем у нас.

Коробки передач — с миру по нитке. Часть опять-таки унаследована от Peugeot. Некоторые агрегаты закупают в сборе у китайских производителей, остальные делают сами. В подавляющем большинстве машины оснащены механическими пятиступками. Гидроавтомат — признак роскошной комплектации.

Saipa: модельный ряд, моторы и коробки

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Компания Saipa — вторая по величине. Если Iran Khodro выпускала Peugeot, то Saipa начинала как сборщик Ситроенов. В дальнейшем открыла производство моторов и трансмиссий, создала собственные двигатели и коробки (среди них есть даже вариатор), прикупила компанию Zamyad (коммерческие грузовики) и так далее. Выпускала модели многих марок, в том числе японских и корейских.

Актуальные ныне модели: седаны Tiba (в прошлом Kia Pride) и его улучшенная версия Saina, седан Shahin и хэтчбек Quik (оба на лицензионном шасси Тойоты).

Качество и цены

Почти все иранские машины неуловимо напоминают наши Лады десятилетней давности. В свежих разработках довольно много электроники. Но в основном всё очень просто, в том числе по материалам и конструктивным решениям — дорогие автомобили иранцам не нужны. И много претензий к качеству сборки и отдельных компонентов.

Если говорить о ценах, то в Иране массовые недорогие модели стоят дешевле Гранты, в пересчете с местного риала — 500–600 тысяч рублей. Добавим доставку, таможню, утилизационный сбор и НДС — получится свыше миллиона. То есть модель, сопоставимая по размерам и характеристикам с Грантой, у нас будет стоить примерно как Веста.

Один из вариантов проникновения иранских машин на наш рынок — под азербайджанским брендом Khazar. Сборочный завод АзКрон в Нефтчале на четверть принадлежит Iran Khodro и с 2018 года собирает многие ее модели.

ИРАН В ЦИФРАХ

Иран выпускает все необходимые транспортные средства. В отрасли занято несколько миллионов человек. Легковым автомобилестроением занимается дюжина фирм, почти все начинали как СП с различными европейскими и азиатскими компаниями.

Иран занимает 17-е место в мире и по площади, и по численности населения (84 млн).

По протяженности дорог Иран на 27‑м месте в мире. Плотность дорожной сети — выше, чем у нас, или, например, в Канаде. Все крупные города соединены магистралями, их поддерживают в отличном состоянии. Дороги с твердым покрытием — 87% (у нас 61%).

По уровню автомобилизации Иран в восьмом десятке среди всех стран мира, между Ямайкой и Уругваем.

Средний возраст автопарка — около 20 лет.

В год продают свыше миллиона новых машин.

Примерно треть парка носит шильдик Peugeot.

В 2021 году самой продаваемой моделью стала Saipa Tiba (свыше 150 тысяч штук).

Плюсы и минусы иранских автомобилей для России названы тут.

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Фото: Zuma\TASS и фирмы-производители