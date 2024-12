Рейка, насосы и другие поломки популярного кроссовера Чанган

Эксперт Зиновьев перечислил неисправности Changan CS35 Plus – полный список

Компактный переднеприводный паркетник Changan CS35 Plus – размером примерно с Hyundai Creta и Renault Kaptur, конкурировал с ними по ценам, а по оснащению серьезно превосходил и превосходит до сих пор.

В 2018 году на смену просто CS35 пришел CS35 Plus – новая модель построена на ином шасси. В 2021-м вышла рестайлинговая версия, которая продается у нас и сегодня.

Клиренс – 180 мм, багажник – 403 л, сборка – Китай. Цена: 1,3-1,7 млн за машины в возрасте четырех-пяти лет, в том числе с «детскими» пробегами 30-50 тысяч км.

К сожалению, при рестайлинге CS35 Plus потерял и гидроавтомат, и механическую коробку – их заменила роботизированная трансмиссия. И CS35, и Plus продавались у нас неплохо, хотя лишь в 2023 году Plus поднялся в топ-25 самых популярных моделей.

Как бы там ни было, сегодня CS35 Plus в заметных количествах наполняет вторичный рынок. Интересно узнать, как он себя чувствует при пробегах 50-100 тысяч км.

О ресурсе главных агрегатов говорить, конечно, еще рано. Лишь отдельные машины добрались до отметки 120 тысяч км. При таком раскладе можно что-то выяснить о надежности, но никак не о ресурсе. По другим сферам статистики неисправностей также пока мало, но кое-что выяснить удалось. Основной источник информации – отзывы владельцев.

Плюсы Changan CS35 P lus

Щедрое оснащение – это понятно. Есть все необходимое (если не считать таковым обогрев руля) и много сверх того.

Но нечасто у китайских «бюджетников» хвалят качества, которых именно бюджетным машинам обычно не хватает, потому что производитель на них экономит. В данном случае лестных оценок удостоились шумоизоляция и материалы салона.

Отмечают крепкую и сбалансированную ходовую – CS35 Plus хорошо держит дорогу. И у него отличный головной свет. Претензия по эргономике водительского места одна: водителям от 185 см недостает диапазона регулировки руля по вылету.

Кузов, по всей очевидности, от коррозии защищен неплохо – опять-таки в сравнении с другими бюджетными автомобилями. И слой краски достаточно толстый. Жалоб на активную ржавчину нет.

Дилеры, правда, предлагали дополнительный антикор, и многие владельцы соглашались, памятуя, что некогда китайские автомобили различных марок начинали гнить еще в гарантийный период.

Минусы Changan CS35 P lus

Распространенных нареканий к машине всего два.

Первая: сложности с расходниками и запчастями – иногда люди что-то ждали по два-три месяца. Сама машина в этом, конечно, не виновата.

Вторая: быстрое падение цены на вторичном рынке и, соответственно, низкая ликвидность. Тут заметим, что это скверное качество для тех, кто продает, но выгодное для тех, кто покупает. Правда, им тоже когда-то придется продавать…

Отмечают еще слабое ветровое стекло, которое якобы быстро затирается и покрывается выщербинами от мелких камней. Но здесь надо учитывать стиль езды конкретных владельцев: где и когда они ездили, какую дистанцию держали.

Заверяют, что под капотом удобный доступ почти ко всем узлам и агрегатам. Но умалчивают, что штатная защита картера не предусмотрена – есть только пластиковый козырек от грязи.

Моторы и трансмиссии Changan CS35 P lus

Двигатели и коробки передач в ремонт практически не попадали. Для плановых переборок пробеги пока малы, а внеплановые как-то не случались.

До рестайлинга вариантов двигатель-коробка было два: двигатель 1.6 (117 л.с.) в паре с механикой или гидроавтоматом.

Мотор Changan JL478QEP – атмосферный, с алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторами и прямым впрыском. На пробегах до 100 тысяч км нареканий к нему – ноль.

Отметим: при прямом впрыске и степени сжатия 13:1 нет уверенности, что АИ-92 мотор «переварит» без последствий. Лучше не рисковать и лить 95-й – выйдет дешевле, чем лечить форсунки или проводить раскоксовку. Хотя пока и на выраженный масложор указаний нет.

У некоторых китайских марок именно МКП вызывали вопросы – большей частью из-за слабых подшипников. К Чангану CS35 Plus это не относится – механика нормальная. Но найти кроссовер «на ручке» довольно сложно – таких машин на вторичном рынке менее 10%.

Японский шестиступенчатый автомат Aisin TF-73SC относят к числу неубиваемых. Если не напрягать его пробуксовками и регулярно менять масло, то прослужит он 300 тысяч км. Профильные сервисы рекомендуют после 3-5 лет эксплуатации заменить штатный теплообменник внешним радиатором – с годами он засоряется, что снижает эффективность охлаждения.

После рестайлинга комбинация иная: наддувный мотор JL473ZQ9 1.4 (150 л.с.) и семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями Tsingshan DF727. Заявленный ресурс обоих – 250 тысяч км. Динамику дают превосходную, жалоб пока нет. Но в строю эти агрегаты лишь с 2019 года, и изучены они плохо даже специалистами дилерских центров.

Большинство мелких проблем исходит от электроники. Хотя надо сказать, что подводит только та ее часть, что отвечает за комфорт. Системы, связанные с безопасностью, надежны.

Частые поломки Changan CS35 P lus

На сотню владельцев обязательно найдется один, который напишет пост «ужас и боль!» И робот у него неадекватный, и по снегу не едет (мешает ESP), и масло «давит», и вообще за полгода машина вся развалилась. Может, так и бывает, но что-то не верится.

Доминируют такие отзывы: проехал 45, 80, 105 тысяч – менял только расходники. Сообщений о каких-либо поломках и ремонтах по механической части вообще на удивление мало, так что системные неполадки выявить пока нереально.

Кроме одной: насосы стеклоомывателя выходят из строя, если пытаться качать заледеневшую жидкость. Это самая востребованная запчасть.

Точно можно сказать, что подвеска жизнестойкая и до 80-100 тысяч км вмешательств не требует. Рулевая рейка – когда как, в отдельных случаях стук возникал в районе 30-50 тысяч км. Скорее всего авторы таких отзывов носились по грейдерам. На большинстве машин она и на пробегах 100 тысяч км в порядке.

Регулярно и разнообразно хандрит электронная часть – что есть, то есть. Система контроля давления в шинах, камера заднего вида и система «старт-стоп», дистанционный запуск (если он имеется), частые сбросы настроек мультимедиа и так далее. Опять-таки, это происходит далеко не на всех машинах и чаще зимой, чем летом.

Выводы по Changan CS35 P lus

По всем приметам, прямым и косвенным, Changan CS35 Plus – один из самых надежных китайских автомобилей в своей ценовой категории.

Огрехов сборки – минимум, главные агрегаты не подводят, а системных поломок, пожалуй, не больше, чем у недорогих «японцев» и «корейцев».

Сказанное верно для пробегов в диапазоне 50-100 тысяч км, а как пойдет дальше – пока непонятно. И за коррозией надо понаблюдать. Но, в любом случае, это весьма добротный автомобиль. И, что немаловажно, по разумной цене.

А лучшим выбором на вторичке видится, конечно, «дорестайл» – атмосферник с автоматом.

Ранее «За рулем» собрал статистику неисправностей китайских кроссоверов Haval F7 и F7x.