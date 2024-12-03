Вместо Лады и Логана: китайские седаны от 400 000 рублей
Что ищем?
- Хороший китайский седан (B+, С)
- Возраст: 8–10 лет
- Пробег: 100–150 тысяч км
- Цена: 400–900 тысяч рублей
Brilliance H530
Длина 4708 мм, клиренс 150 мм, багажник 520 л
Создан при участии BMW, за основу взято шасси «трешки» поколения Е90, но привод передний. Есть и внешняя схожесть. По размерам и оснащению – класс С. Полный электропакет, датчики парковки, света и дождя, люк в крыше в базовой версии. А обогревов почему-то минимум: зеркала и заднее стекло. Продавали в 2014–2015 годах. Цена на вторичке: 550–900 тысяч рублей.
Под капотом живет алюминиевый атмосферник 1.6 (110 л. с.), почти идентичный Mitsubishi 4A92, что стоял на «десятом» Лансере. Не шибко ресурсный, но надежный, хотя с годами и кольца залегают, и сальники текут, и цепной привод ГРМ не живет. Сочетается с МКП или АКП производства Hyundai. Гидроавтомат A5HF1 является вариацией коробки Mitsubishi F5A51.
К главным агрегатам претензий почти нет. Ко всему остальному их больше: неидеально качество сборки и комплектующих, запчасти дорогие и трудно достать, на сколах и типовых уязвимых местах быстро селится ржа. Жалоб на постоянные мелкие поломки нет. На материалы салона и недостаточный клиренс – много.
Вердикт: Непритязательный, но не провальный.
Changan Eado
Длина 4620 мм, клиренс 160 мм, багажник 510 л
Название правильно читать как «Идо». Один из первых Чанганов на нашем рынке: марку не знали, покупали плохо, продажи модели открыли и закрыли в 2014 году.
А жаль – Eado первого поколения крепкий и ладный, китайская сборка аккуратная, кузов держится молодцом как минимум 5–6 лет.
Двигатель единственный: атмосферник JL478QEA 1.6 (113 л. с.) – алюминиевый блок, распределенный впрыск. Цепь привода ГРМ очень стойкая, и вообще мотор простой и надежный, с ресурсом за 250 тысяч км.
На МКП (индекс ТМ155F) жалоб нет, на четырехступенчатый гидроавтомат Aisin TS40‑SN – есть. В тот период его ставили и на Тойоты, но он не слыл совершенством из-за текущего сальника маслонасоса, возможных проворотов главного упорного подшипника и повреждений задней крышки. Зато прост в ремонте, и есть машины, проехавшие с ним под 300 тысяч км.
Оснащен Eado хорошо, но нет зимнего пакета, рановато изнашивается рулевой механизм, сбоит электроника – чаще всего датчики давления в шинах. Хотя по мелким поломкам картина лучше, чем у конкурентов.
Вердикт: в этой компании – один из лучших.
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