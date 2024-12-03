Вместо Лады и Логана: китайские седаны от 400 000 рублей

«За рулем» подобрал несколько достойных б/у авто родом из Китая

Что ищем?

Хороший китайский седан (B+, С)

Возраст: 8–10 лет

Пробег: 100–150 тысяч км

Цена: 400–900 тысяч рублей

Brilliance H530

Длина 4708 мм, клиренс 150 мм, багажник 520 л

Brilliance H530. Цена на вторичке: 550–900 тысяч рублей.

Создан при участии BMW, за основу взято шасси «трешки» поколения Е90, но привод передний. Есть и внешняя схожесть. По размерам и оснащению – класс С. Полный электропакет, датчики парковки, света и дождя, люк в крыше в базовой версии. А обогревов почему-то минимум: зеркала и заднее стекло. Продавали в 2014–2015 годах. Цена на вторичке: 550–900 тысяч рублей.

Под капотом живет алюминиевый атмосферник 1.6 (110 л. с.), почти идентичный Mitsubishi 4A92, что стоял на «десятом» Лансере. Не шибко ресурсный, но надежный, хотя с годами и кольца залегают, и сальники текут, и цепной привод ГРМ не живет. Сочетается с МКП или АКП производства Hyundai. Гидроавтомат A5HF1 является вариацией коробки Mitsubishi F5A51.

К главным агрегатам претензий почти нет. Ко всему остальному их больше: неидеально качество сборки и комплектующих, запчасти дорогие и трудно достать, на сколах и типовых уязвимых местах быстро селится ржа. Жалоб на постоянные мелкие поломки нет. На материалы салона и недостаточный клиренс – много.

Вердикт: Непритязательный, но не провальный.

Changan Eado

Длина 4620 мм, клиренс 160 мм, багажник 510 л

Changan Eado. Цена на вторичке: 450–750 тысяч рублей.

Название правильно читать как «Идо». Один из первых Чанганов на нашем рынке: марку не знали, покупали плохо, продажи модели открыли и закрыли в 2014 году.

А жаль – Eado первого поколения крепкий и ладный, китайская сборка аккуратная, кузов держится молодцом как минимум 5–6 лет.

Двигатель единственный: атмосферник JL478QEA 1.6 (113 л. с.) – алюминиевый блок, распределенный впрыск. Цепь привода ГРМ очень стойкая, и вообще мотор простой и надежный, с ресурсом за 250 тысяч км.

На МКП (индекс ТМ155F) жалоб нет, на четырехступенчатый гидроавтомат Aisin TS40‑SN – есть. В тот период его ставили и на Тойоты, но он не слыл совершенством из-за текущего сальника маслонасоса, возможных проворотов главного упорного подшипника и повреждений задней крышки. Зато прост в ремонте, и есть машины, проехавшие с ним под 300 тысяч км.

Оснащен Eado хорошо, но нет зимнего пакета, рановато изнашивается рулевой механизм, сбоит электроника – чаще всего датчики давления в шинах. Хотя по мелким поломкам картина лучше, чем у конкурентов.

Вердикт: в этой компании – один из лучших.

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