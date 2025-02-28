Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит

«За рулем» объяснил, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит

«Нужно много хороших поступков, чтобы создать хорошую репутацию, и только один плохой, чтобы ее потерять», – говорил один из семи отцов-основателей США Бенджамин Франклин. Спустя почти три столетия его цитата не теряет актуальности.

Каждый, кто хоть раз пытался взять кредит на крупную сумму в банке, знает, как тяжело порой эту самую репутацию отстоять. Каких-то пара просрочек по небольшому кредиту за стиральную машину или телефон, и вот человек уже «в черном списке» у всех финансовых организаций России.

Но не спешите отчаиваться – выход есть всегда.

Сегодня мы расскажем, по каким параметрам кредиторы оценивают нашу с вами благонадежность, а также о том, как поднять их оценку, если она невысокая.

Что такое кредитный рейтинг и зачем он банкам

Кредитный рейтинг играет важную роль при получении автокредита, так как банки и кредитные организации используют его для оценки рисков, связанных с выдачей займа.

Персональный кредитный рейтинг (ПКР) – это балльная оценка, которая отражает кредитоспособность конкретного человека. О том, как его узнать, читайте ниже.

ПКР рассчитывается на основе кредитной истории и других финансовых данных, таких как объем задолженности, история платежей и продолжительность кредитной активности.

Если ПКР ниже определенного критического значения, ваши шансы получить займ, тем более на крупную сумму, примерно равны нулю.

В настоящий момент в России действует единая система, согласно которой кредитный рейтинг считается в баллах от 1 до 999. Чем выше рейтинг, тем лучше ваша кредитная история и тем более надежным заемщиком вы считаетесь. Таким людям банки предлагают лучшие условия кредитования. Условно, всех потенциальных заемщиков можно разделить на четыре группы:

Количество баллов Уровень рейтинга Вероятность одобрения кредита 1-149 Низкий уровень Вряд ли хоть один банк рискнет дать вам кредит 150-593 Умеренный уровень Шансы на одобрение кредита выше, чем у людей с низким рейтингом, но все еще весьма малы 594-903 Высокий уровень Шансы на то, что вам одобрят кредит, очень хорошие 904-999 Очень высокий рейтинг Вы – мечта для любого кредитора, у вас максимальная вероятность одобрения займа

Важно понимать, что низкий ПКР – не приговор. При принятии решения о выдаче кредита банки берут в расчет совокупность нескольких факторов. Например, учитывается источник и размер вашего дохода, форма трудоустройства, готовность предоставить залог или поручителя. Но будем откровенны: с меньшим рейтингом шанс получить отказ в выдаче кредита серьезно возрастает.

Как работает кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг формируется на основе информации из бюро кредитных историй (БКИ), которые собирают данные о кредитной активности заемщиков. Узнать свой кредитный рейтинг проще всего, сделав запрос в БКИ через Госуслуги. Для этого в строке поиска на сайте введите запрос «Сведения о бюро кредитных историй», и виртуальный помощник Робот Макс предложит варианты действий, доступные конкретно для вас.

Банки и микрофинансовые организации обязаны передавать сведения о ваших финансовых операциях, связанных с кредитами, в БКИ согласно договору об оказании услуг информационного обмена.

При этом не важно, выдали ли в итоге вам займ или отказали (либо вы сами передумали брать кредит после подачи заявки) – это все равно становится еще одной строчкой в вашей кредитной истории. Отсюда вывод: семь раз отмерь, один раз заполни анкету на получение кредита на сайте банка.

Но вернемся непосредственно к ПКР.

Основные факторы, влияющие на ваш кредитный рейтинг

История платежей. Своевременные платежи по кредитам и счетам положительно влияют на рейтинг.

Своевременные платежи по кредитам и счетам положительно влияют на рейтинг. Объем задолженности. Чем меньше задолженность по кредитам, тем выше рейтинг.

Чем меньше задолженность по кредитам, тем выше рейтинг. Длительность кредитной истории. Чем раньше вы начали пользоваться кредитными продуктами, тем длиннее у вас кредитная история. Долгосрочные кредитные отношения с банками могут повысить рейтинг.

Чем раньше вы начали пользоваться кредитными продуктами, тем длиннее у вас кредитная история. Долгосрочные кредитные отношения с банками могут повысить рейтинг. Типы кредитов. В расчет берется разнообразие кредитных продуктов – например, кредитные карты, автокредиты, ипотека. «Ассорти» из кредитных продуктов может положительно сказаться на рейтинге, поскольку характеризует вас как ответственного заемщика, который платит по всем счетам.

В расчет берется разнообразие кредитных продуктов – например, кредитные карты, автокредиты, ипотека. «Ассорти» из кредитных продуктов может положительно сказаться на рейтинге, поскольку характеризует вас как ответственного заемщика, который платит по всем счетам. Запросы на кредит. Частые запросы на получение кредита могут негативно повлиять на рейтинг, ведь это может свидетельствовать о том, что у вас возникли серьезные финансовые проблемы.

Как повысить кредитный рейтинг

В теории, чтобы взять автокредит, можно просто подождать, когда обнулится ваша «негативная» кредитная история. Срок хранения кредитной истории регламентируется ст.7 ФЗ «О кредитных историях». Сейчас он составляет 7 лет.

Важно: срок рассчитывается не для всей кредитной истории в целом, а в отношении каждой отдельной сделки. Иными словами, если завтра вы решите оставить заявку на кредит в одном из банков, 7 лет будут высчитываться именно с завтрашнего дня – то есть, с даты последней записи. Так что, как вы понимаете, ждать придется очень долго, и не факт, что после этого ваша сделка с банком точно состоится.

Если вы планируете получить автокредит, гораздо эффективнее работать с тем, что есть. Но учтите, что повышение ПКР – это, в любом случае, дело не пяти минут. Так что позаботиться о повышении своего кредитного рейтинга лучше заранее.

В идеале ваша стратегия должна включать в себя следующие пункты:

Своевременно оплачивайте счета. Это самый важный фактор для повышения рейтинга. Невыполнение уже имеющихся перед каким-либо банком обязательств в случае, когда вы хотите взять автокредит, – выстрел себе в ногу. Убедитесь, что все ваши счета оплачиваются вовремя, и не допускайте просрочек. Под просрочкой банками понимается пропуск платежа по кредиту на сумму свыше 500 рублей и длительностью более трех месяцев.

Это самый важный фактор для повышения рейтинга. Невыполнение уже имеющихся перед каким-либо банком обязательств в случае, когда вы хотите взять автокредит, – выстрел себе в ногу. Убедитесь, что все ваши счета оплачиваются вовремя, и не допускайте просрочек. Под просрочкой банками понимается пропуск платежа по кредиту на сумму свыше 500 рублей и длительностью более трех месяцев. Сократите уровень задолженности. Постарайтесь погасить существующие долги, особенно по кредитным картам. Любые не используемые вами карты лучше закрыть. Не забывайте, что при выдаче кредита банк учитывает вашу долговую нагрузку. Чем меньше обременений в виде кредитов у вас будет, тем больше шансов, что вам одобрят нужную сумму.

Постарайтесь погасить существующие долги, особенно по кредитным картам. Любые не используемые вами карты лучше закрыть. Не забывайте, что при выдаче кредита банк учитывает вашу долговую нагрузку. Чем меньше обременений в виде кредитов у вас будет, тем больше шансов, что вам одобрят нужную сумму. Проверьте свою кредитную историю. Регулярно проверяйте свою кредитную историю на наличие ошибок. Если вы обнаружите неточности, исправьте их как можно скорее. Сделать это можно на сайте Национального бюро кредитных историй.

Регулярно проверяйте свою кредитную историю на наличие ошибок. Если вы обнаружите неточности, исправьте их как можно скорее. Сделать это можно на сайте Национального бюро кредитных историй. Не открывайте новые кредитные линии без острой необходимости. Избегайте частых запросов на новые кредиты, так как это может негативно сказаться на вашем рейтинге. Банки могут решить, что у вас серьезные финансовые проблемы, раз вы судорожно ищете того, кто мог бы срочно дать вам в долг.

Вместо итога

Следуя приведенным рекомендациям и внимательно следя за своей кредитной историей, вы сможете улучшить свой кредитный рейтинг и получить желаемый автокредит.

Главное, когда приведете свою репутацию в порядок, строго следить за тем, чтобы вновь не «очернить» ее перед банками – никогда не знаешь, когда в следующий раз пригодится хороший кредитный рейтинг.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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