#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автобренд из Китая локализует производство в России — известна первая модель
14 февраля
Автобренд из Китая локализует производство в России — известна первая модель
JAC Motors будет собирать в РФ автомобили под...
Забракованным грузовикам вернут ЭПТС — создана специальная рабочая группа
14 февраля
Забракованным грузовикам вернут ЭПТС — создана специальная рабочая группа
Шакман Моторс намерена вернуть действующий...
Интерьер Renault Arkana
14 февраля
Кроссовер Renault российской сборки без пробега появился в продаже
В РФ дилеры продают Renault Arkana российской...

ЦБ решил сохранить ставку на прежнем уровне: что ждет авторынок

Эксперт Бойко рассказала о влиянии на авторынок решения ЦБ не менять ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко рассказала, как это решение скажется на авторынке.

По ее словам, данное решение демонстрирует логичность действий ЦБ в направлении снижения инфляционного давления, но в то же время реагирует на ситуацию «в полях», стараясь поддержать экономическую активность в России.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Седан с европейским акцентом – изучили главного конкурента Весты

Размер ставки остается очень высоким и оказывает серьезное влияние на авторынок в России, пояснила Бойко. Доля автокредитования снижается, из-за чего падает прибыль участников рынка. Но самое главное, что для большинства россиян автокредит как финансовый инструмент становится недоступным, отметила эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
14.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0