ЦБ решил сохранить ставку на прежнем уровне: что ждет авторынок

Эксперт Бойко рассказала о влиянии на авторынок решения ЦБ не менять ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко рассказала, как это решение скажется на авторынке.

По ее словам, данное решение демонстрирует логичность действий ЦБ в направлении снижения инфляционного давления, но в то же время реагирует на ситуацию «в полях», стараясь поддержать экономическую активность в России.

Размер ставки остается очень высоким и оказывает серьезное влияние на авторынок в России, пояснила Бойко. Доля автокредитования снижается, из-за чего падает прибыль участников рынка. Но самое главное, что для большинства россиян автокредит как финансовый инструмент становится недоступным, отметила эксперт.

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Источник: Российская газета