Авто в кредит? Лучше успеть до 1 июля! Обзор выгодных кредитных программ в июне 2024 г.

Тренды, советы и лучшие предложения на рынке автокредитования в России

Автокредитование в России в 2024 году растет высокими темпами, а вместе с ним увеличивается задолженность граждан по автокредитам. Это означает, что люди стали чаще приобретать автомобили в кредит, но из-за увеличения их стоимости и роста ежемесячных кредитных платежей у многих возникают сложности с их погашением. Разберемся, как этого избежать и выбрать наилучшие условия, исходя из тенденций, которые развиваются на сегодняшнем рынке автокредитования.

Статистика и тенденции рынка автокредитов

На фоне роста задолженности по кредитам, которая увеличилась на 53% за год к 1 апреля 2024 года, спрос на автокредитование в России остается высоким. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом квартале 2024 года было выдано автокредитов на сумму 508,5 млрд руб. – на 130,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-марте 2023 года – 220,4 млрд руб.). При этом в апреле средний чек автокредита составил 1,40 млн рублей, а автокредитование начало замедляться. Банки предоставили населению 137,3 тысячи кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей – это на 14,8% меньше, чем в марте 2024 года.

Средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в апреле 2024 года

Москва – 1,92 млн руб.

Московская обл. – 1,69 млн руб.

Санкт-Петербург – 1,68 млн руб.

Ханты-Мансийский АО – 1,65 млн. руб.

Ленинградская обл. – 1,56 млн руб.

Краткосрочный прогноз

Банки начали выдавать автокредиты людям с высокой долговой нагрузкой, то есть тем, у кого уже есть много долгов, и они тратят значительную часть своего дохода на выплаты по этим долгам. В первом квартале 2024 года с высокой долговой нагрузкой было выдано 61% от всех новых автокредитов. Для сравнения, в первом квартале 2023 года их было 50%, а в первом квартале 2022 года — 44%. Банк России видит в этом проблему, исходя из логики, что чем больше долгов у человека, тем выше риск, что он не сможет платить по новому кредиту. Поэтому с июля 2024 года нас ждут изменения надбавок по автокредитам.

Изменения в законодательстве

Чтобы защитить банки от возможных потерь, если люди начнут массово не платить по автокредитам, с 1 июля 2024 года Банк России вводит новые правила и повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, а также устанавливает надбавки по автокредитам. Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с полной стоимостью будут составлять от 25 до 40%, надбавки по автокредитам с показателем долговой нагрузки - более 50%. Идея Банка России в том, что банки должны иметь больше собственных денег в запасе на случай неплатежей по рискованным кредитам.

Для пользователей автокредитов эти новые правила Центробанка малооптимистичны, так как, во-первых, это может привести к дальнейшему ужесточению условий кредитования. Во-вторых, из-за повышения надбавок к коэффициентам риска банки могут начать более тщательно оценивать кредитоспособность заемщиков и повышать процентные ставки по автокредитам и другим потребительским кредитам. Это, в свою очередь, приведет к сокращению доступности заемных средств и росту ежемесячных платежей, что осложнит получение кредитов, особенно для людей с небольшим уровнем дохода.

Как ключевая ставка Центробанка влияет на автокредиты?

Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, что скорее хорошая новость для рынка автокредитования. Повышение ставки даже на один пункт – стрессовый фактор, который, как правило, приводит к увеличению стоимости заемных средств, росту ежемесячных платежей по кредитам, что, как следствие, влечет за собой неминуемое охлаждение покупательского спроса и желания что-то приобретать по все возрастающим кредитным ставкам. Поскольку сейчас пока все осталось без изменений, и так уже высокие процентные ставки хотя бы останутся на нынешнем уровне, а не продолжат расти. По крайней мере до следующего заседания Совета Банка России 26 июля, когда вопрос о ключевой ставке будет рассматриваться вновь.

Как снизить ставку по автокредиту

Существует несколько стратегий, которые могут помочь снизить ставку по автокредиту.

Льготное автокредитование .

. Внесение более крупного первоначального взноса . Чем больше ваш первоначальный взнос, тем меньше сумма кредита и, соответственно, ниже процентная ставка.

. Чем больше ваш первоначальный взнос, тем меньше сумма кредита и, соответственно, ниже процентная ставка. Программы лояльности от автопроизводителей. Они часто предлагают специальные условия финансирования, включая сниженные процентные ставки, для покупателей своих автомобилей.

от автопроизводителей. Они часто предлагают специальные условия финансирования, включая сниженные процентные ставки, для покупателей своих автомобилей. Сравнение предложений от разных банков. Некоторые банки могут предложить более низкие ставки или выгодные условия, особенно если у вас хорошая кредитная история и стабильный доход.

Что будет, если не платить по автокредиту?

При просрочке платежей по автокредиту нужно помнить, что банк может начать начислять пени и штрафы за каждый день просрочки, что увеличит общую сумму долга. При невозможности заемщика выплатить кредит банк имеет право забрать его автомобиль и продать, чтобы возместить свои потери.

Также нужно помнить, что просрочка платежей негативно влияет на кредитную историю – это осложнит получение кредитов в будущем.

В каком банке лучше брать автокредит?

При выборе автокредита нужно сравнивать предложения от разных банков, ориентируясь на свои финансовые возможности, и внимательно читать условия кредитного договора. Собрали для вас самые интересные предложения на рынке автокредитов, которые на сегодня предлагают несколько старейших банков страны.

1. Совкомбанк – рассчитать автокредит

Совкомбанк предлагает программу «Авторассрочка с Халвой» до 30 месяцев на приобретение китайских автомобилей под 0% годовых — полная стоимость кредита при выполнении условий погашения предоставленной рассрочки в течение льготного периода кредитования. При первоначальном взносе от 50%. При оформлении кредита на сайте можно получить скидку 0,5%. Или оформить рассрочку с остаточным платежом до 78 месяцев. Снизить платеж по авторассрочке также можно с помощью услуги «Минимальный платёж».

2. ВТБ Банк – рассчитать автокредит

В ВТБ подать заявку и подписать документы можно онлайн буквально за несколько минут. Все делается через приложение Банка. Кроме того, полученные кредитные деньги можно потратить на покупку авто или на личные цели под залог своего автомобиля. При этом не обязательно оформлять каско на автомобиль, который вы приобретаете в кредит. Это очень важное условие, которое выгодно отличает предложение ВТБ.

Но главное, в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом, причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период. Это может сильно выручить, если срочно требуется небольшая сумма денег. Не успеваете закрыть долг в беспроцентный период? – можно оформить вторую «Карту возможностей» и закрыть с ее помощью долг по первой. Этот ход даст вам дополнительное время, чтобы закрыть долг по карте без переплаты по процентам. А применять его можно неограниченное количество раз.

3. Газпромбанк – рассчитать автокредит

Газпромбанк предоставляет сниженные ставки по кредиту под залог имеющегося авто. Максимальная сумма по такому кредиту доходит до 7 млн, а срок кредитования – до 8 лет. При процентных ставках от 19,9% до 24,9% годовых, при предоставлении авто в залог скидка может составлять до 3% на весь срок кредита. Первоначальный взнос не является обязательным. Но одно из важных условий, чтобы машину взяли в залог: нужно, чтобы ее стоимость составляла не меньше 10% от суммы автокредита (остатка задолженности).

Также в банке доступна программа кредита на покупку мотоцикла.

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