Премиум за миллион? Есть надежный японский вариант!

«За рулем» рассказал про слабые места Infiniti FX35 с пробегом

Это один из немногих автомобилей, который даже в преклонном возрасте остается надежным. Но только при условии нормальной эксплуатации и обслуживания.

Но далеко не все владельцы следуют этому простому правилу. Так что обязательно обращайте внимание не только на историю обслуживания, но и на владельца. И не скупитесь на хорошую диагностику. Желательно, в специализированном техцентре.

При соблюдении этих условий стоит присмотреться к известному японскому кроссоверу.

Infiniti FX35

Коррозии, если не было некачественного ремонта после ДТП, бояться не стоит. А вот краска очень тонкая.

С миллионом в кармане можно найти Infiniti FX35 первого поколения 2006-2007 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра (280 л.с.).

При осмотре обязательно проверьте, как двигатель запускается. Если есть проблемы со стартом, это верный признак износа цепи ГРМ. Она редко ходит больше 180-190 тысяч км. Запускать проблему не стоит – перескок цепи на 5-6 зубьев приведет к встрече поршней и клапанов.

Материалы интерьера не самые стойкие и отлично покажут истинный пробег автомобиля.

Также двигатель очень чувствителен к перегреву. При покупке стоит сразу промыть радиаторы. Одновременно, в качестве профилактики, стоит промыть и блок дроссельной заслонки.

При осмотре нужно прислушаться к переднему карданному валу: износ крестовин после 200 тысяч км – обычное явление.

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