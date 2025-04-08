Мерседес изобретательных контрабандистов с сигаретами внутри колес задержали в Сочи

В Сочи таможенниками пресечена контрабанда сигарет в колесах Mercedes-Benz Vito

Недавний случай на таможенном пункте пропуска в Адлере ярко иллюстрирует, что даже самые изысканные методы сокрытия товаров от таможенного контроля не гарантируют безнаказанности.

История с Mercedes-Benz Vito, чьи колёса оказались набиты сигаретами, стала настоящей сенсацией, демонстрируя изобретательность контрабандистов и бдительность сотрудников таможни.

Автомобиль, прибывший из Абхазии, привлёк внимание таможенников неестественным внешним видом колёс. Опытный глаз инспектора заметил несоответствие – что-то было не так. Подтверждение этому нашлось после проведения досмотра.

Колёса Mercedes-Benz были сняты и тщательно разбортированы, открыв невероятное зрелище: в каждом из них находилось более 200 пачек сигарет без маркировки и акцизных марок. В общей сложности контрабандисты попытались провезти более 800 пачек, произведённых в Евросоюзе.

Сейчас изъятые сигареты и сам автомобиль находятся в распоряжении таможенных органов. Проводится экспертиза для определения стоимости партии контрабанды, по результатам которой будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности. Вероятнее всего, контрабандиста ждёт значительный штраф, а возможно, и уголовное преследование.

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Источник: Южное таможенное управление