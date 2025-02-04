Льготные автокредиты — 2025: что и кому полагается

Эксперт Зиновьев выяснил, что поменялось на автокредитном рынке России

Минпромторг продлил действие программ льготного автокредитования и лизинга на 2025 год. На целевые субсидии из бюджета дополнительно выделили 18,4 млрд рублей. Общий объем средств составляет 63 млрд, из них свыше 36 млрд – кредитование, остальное – лизинг. И этим можно воспользоваться.

Сумма, в общем, умеренная: общий объем рынка автокредитов в 2024 году достиг 2,2 трлн рублей. При этом в 2024 году по льготным схемам россияне купили около 150 тысяч новых машин. В этом году денег выделено больше, а по ходу сезона могут добавить еще.

При покупке нового электромобиля по-прежнему можно сэкономить 925 тысяч рублей.

Что можно купить?

Основная цель программ – поддержка спроса на машины российского производства. Поэтому купить со скидкой можно только некоторые модели.

Главное требование к ним – высокий уровень локализации. Для автомобилей с ДВС действует ограничение максимальной розничной цены – не более 2 млн рублей . Для электромобилей ценового предела нет.

Список возможных приобретений невелик. Теоретически в 2 млн укладываются все Лады (кроме Ауры), все УАЗы и почти все ГАЗели полной массой до 3,5 т.

Из электромобилей: Эволюты, Москвич 3е, Амберавто А5 и электрический Ларгус.

На сайтах многих банков висят устаревшие либо неполные перечни машин, попадающих под льготное кредитование. Например, ВТБ предлагает Ладу XRAY, давно снятую с производства. Также иногда по инерции указывают Haval Jolion, хотя его стартовая цена уже ушла за 2 млн.

Эти и другие нюансы придется уточнять у дилеров при подаче заявки на льготный кредит. В частности, не любая модификация Весты укладывается в условия кредита.

По лизингу, кстати, вариантов больше: к названным моделям добавляются грузовики КАМАЗ (в том числе даже беспилотные), Урал, Соллерс и автобусы восьми марок.

Какие скидки?

Величина субсидий при нынешней ключевой ставке Центробанка не поражает воображение. Для жителей всех регионов на покупку машин с ДВС – 20% от розничной цены, кроме Дальневосточного федерального округа – там 25%. По сути, этим покрываются лишь проценты по кредиту, да и то не полностью.

В случае электромобилей дело намного выгоднее – скидка 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Кредиты выдают на срок от года до восьми лет. Первоначальный взнос – не менее 10%. На весь срок кредитного договора необходимо заключить договоры залога и страхования каско. Готовьтесь считать – покроет ли субсидия стоимость каско, если брать кредит на срок больше пяти лет.

Кому доступны?

На машины с ДВС льготные кредиты, как и раньше, полагаются только некоторым социальным группам. А именно: сотрудникам госучреждений в сферах медицины и образования; воинам, принимающим участие в СВО, а также членам их семей; гражданам с инвалидностью.

Подпрограмма «Первый автомобиль» ныне не работает. И только в регионах ДФО сохранилась акция «Семейный автомобиль» – льготный кредит при той же скидке 25% доступен любой семье с детьми до 18 лет, вне зависимости от рода занятий.

Электромобили на особом положении – льготный кредит могут получить все, кто хочет новую «электричку». Если намерение есть, то лучше не тянуть: в предыдущие годы выделенные на субсидии средства иногда заканчивались осенью.

Как рассчитать и как получить?

В Сети много инструментов для расчета кредитов – и на сайтах банков, и на сайтах различных агрегаторов. Кое-что к этому добавляют производители автомобилей.

Так, с официального сайта Лады можно отправить конкретному дилеру заявку на автомобиль по программе господдержки.

Наилучший же сервис предоставляет ресурс марки Evolute: кредитный калькулятор дополнен предложениями от банков‑партнеров. Их можно сравнить в зависимости от срока и объема льготного кредита, а затем заполнить и отправить заявку.

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Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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