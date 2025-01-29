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Эти автомобили можно купить со скидкой от государства в 2025 году

Минпромторг обновил список машин, доступных по льготному кредитованию в 2025 году

Минпромторг уточнил список машин, доступных по льготному кредитованию в 2025 году. Среди них все модели Lada, ВИС, УАЗ, Москвич-3 и ГАЗ (полной массой до 3,5 т). Ранее в перечень также входил Haval Jolion тульской сборки.

Также в перечне указаны собранные в РФ электрокары и последовательные гибриды, среди которых Evolute I-Pro, Evolute I-Jet, Evolute I-Joy, Evolute I-Van, Evolute I-Sky, Москвич-3е, Амберавто А5, Voyah Dream и Voyah Free.

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Купить машину по программе льготного автокредитования смогут работники сферы образования, сотрудники медучреждений, участники и члены семей участников СВО, а также граждане с ограниченными возможностями.

Базовая скидка на машину составляет 20% от ее стоимости (25% для жителей Дальнего Востока). Программа распространяется на авто по цене до 2 млн рублей, а также на машины российской сборки или импортированные с соблюдением всех требований.

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 31
29.01.2025 
Фото:Depositphotos
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