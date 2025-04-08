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Легендарная Toyota Corolla снова продается в России, да еще и с гарантией: известны цены

Toyota Corolla с гарантией 100 тыс. км продают дилеры «Рольф» и «Прайм авто»

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Сейчас приобрести новую Toyota Corolla можно даже дешевле 3 миллионов рублей, причем с полной дилерской гарантией на внушительные 100 000 км пробега.

Официальные поставки Toyota в Россию приостановлены, однако ряд крупных дилерских центров, таких как «Рольф» и «Прайм авто», нашли пути предложить покупателям желанные автомобили.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
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Это новая Toyota Corolla с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Несмотря на относительно небольшой объем, двигатель демонстрирует достойные характеристики: мощность 121 л.с. при 6600 об/мин и крутящий момент 148 Нм при 5000 об/мин. Для плавной и экономичной езды предусмотрен вариатор CVT, передающий мощность на передние колеса. Расход топлива заявлен на уровне 5,6 л/100 км – отличный показатель в современных реалиях.

Максимальная скорость Corolla достигает 180 км/ч, чего вполне достаточно для комфортного передвижения по российским дорогам. Объем топливного бака составляет 55 литров, что обеспечивает неплохой запас хода без необходимости частых заправок.

Габариты автомобиля (длина 4620 мм, ширина 1790 мм, высота 1465 мм, колесная база 2640 мм) делают его маневренным в городе и комфортным в дальних поездках. Дорожный просвет в 135 мм позволяет чувствовать себя уверенно даже на неидеальных дорогах.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

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Подвеска Corolla традиционно для Toyota сбалансирована: спереди – независимая типа МакФерсон, сзади – полузависимая торсионная балка. Такое сочетание обеспечивает комфортную езду без излишней жесткости. Тормозная система дисковая на всех колесах, гарантируя надежное торможение.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

Источник: Avito

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Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 12
08.04.2025 
Фото:Авито
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+18