А если не УАЗ? Изучили мощный рамный внедорожник за 2 млн

Эксперт Виноградов предложил доступную альтернативу отечественным внедорожникам

Когда-то за два миллиона можно было купить хороший рамный внедорожник, но теперь с такой суммой можно рассчитывать лишь на продукцию Ульяновского завода. Тоже хорошо, но хотелось бы иметь выбор. И он есть.

Если же хочется иностранный внедорожник, можно обратить внимание на вторичный рынок. Там представлено немало интересных и надежных моделей. Главное – знать, на что нужно обратить внимание при их выборе. Мы открываем серию статей про такие автомобили, и первым у нас на очереди…

Mitsubishi Pajero Sport

Если дверь багажника и капот будут крашены – это хорошо. Первым делом коррозия появляется именно там, и предыдущий владелец уже решил проблему.

За два миллиона можно найти десятилетний Mitsubishi Pajero Sport. Очень крепкий и довольно надежный рамник, но простоватый. С большой долей вероятности под капотом будет турбодизель объемом 2,5 литра мощностью 178 л.с.

Сам двигатель надежен, хотя не лишен мелких недочетов. В приводе ГРМ используется ремень, который нужно менять каждые 90 тысяч км. Но лучше это делать каждые 60 тысяч км.

При холодном запуске можно услышать свист, что является конструктивным недостатком муфты вентилятора.

Даже у ухоженных автомобилей салон наполнен скрипами и сверчками. Качество отделки среднее.

Большая часть автомобилей на рынке – с пятиступенчатым автоматом. У него порой случается зависание на одной передаче, что является сбоем прошивки ЭБУ.

Механическая коробка надежна, но при регулярном офф-роуде сцепление редко живет больше 60-80 тысяч км.

Ходовая часть очень крепкая и требует вмешательства ближе к 200 тысячам км – нужно менять передние рычаги. Остальные элементы подвески еще долговечнее.

При должной диагностике во время покупки Mitsubishi Pajero Sport не разочарует и прослужит долго.

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