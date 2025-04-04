Крутой кроссовер адаптировали для РФ — что изменилось?

«За рулем» выяснил, что отличает официальный Avatr 11 для России от «серой» модели

Электромобиль Avatr 11 мы тестировали полтора года назад, но то был «серый» экземпляр, а теперь кроссовер официально поставляется в Россию. Разница с машинами из прежних поставок – не только в наличии ОТТС.

Медиасистема Avatr 11

Медиасистема не просто русифицирована, она в целом сильно отличается от китайских Аватров.

Для России используется иная операционная система, а среди приложений появились чисто наши сервисы вроде VK Музыки. Развлекательный центр понимает и голосовые команды на русском языке.

Интерьер Avatr 11

Обогревы

Отличия нашлись и в меню климат-контроля: появился обогрев руля и лобового стекла.

Сиденья

Все си денья, помимо обогрева, дополнены вентиляцией.

Есть и массажер: у передних сидений – в базовой версии, на втором ряду – в максимальной комплектации с четырехместным салоном.

Передние сиденья дополнены функцией Zero Gravity: спинка и подушка наклоняются под таким углом, что нагрузка на тело становится практически нулевой.

Кузов

Еще одно отличие невооруженным глазом не увидеть – толщина лакокрасочного покрытия стала почти вдвое больше. А на кузове нет лидаров – для нашего рынка они пока не актуальны.

Моторы

Электрическая начинка такая же. Avatr 11 может быть с одним электромотором мощностью 312 л. с. на задней оси или полноприводным с двумя моторами общей мощностью 578 л. с. Двигатели – производства Huawei, а тяговая батарея на 116 кВт·ч – от известной компании CATL. \

Интерьер Avatr 11

Зарядка

Изменили разъем зарядки: вместо китайского GB/T теперь европейский Type 2, который на наших зарядных станциях встречается чаще.

Гарантия

Avatr 11 получил заводскую гарантию. На электрическую составляющую она составляет 8 лет или 160 тысяч км, на прочие узлы – 5 лет или 120 тысяч км.

Дилерская сеть

В настоящее время у марки Avatr 21 центр в десяти городах России.

Цена

Базовый Avatr 11 с задним приводом стоит 6,95 млн рублей. Самый дорогой электромобиль с полным приводом и четырехместным салоном обойдется в 7,8 млн.

Avatr 11

Перспективы

Следующей моделью на нашем рынке станет седан Avatr 12, сейчас он проходит сертификацию. А в конце года дебютирует кроссовер Avatr 07. В отличие от первых двух моделей, это последовательный гибрид, а не чистый электромобиль.

Каковы реальные расходы на владение гибридным автомобилем, рассказано на примере кроссовера Wey 05