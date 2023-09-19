Tesla и Audi отдыхают! Что внутри китайского суперкроссовера?

Avatr Technologies – подразделение концерна Changan, которое выпускает премиальные высокотехнологичные электромобили. Avatr 11 – первая модель в России. И этот кроссовер способен удивить даже искушенных автолюбителей.

Чудеса техники

В электромобиле Avatr 11 они повсюду. Многоуровневую оптику можно запрограммировать на разные алгоритмы приветствия. Как опцию предлагают установить под ветровым стеклом дисплей, на котором будут появляться надписи и картинки при закрытии и открытии автомобиля.

Множество лидаров по кругу, которые необходимы для функционирования полноценного автопилота (правда, в нашей стране он не работает). И больше десятка камер, чтобы водитель мог видеть абсолютно все, что происходит вокруг автомобиля.

Внутри – тоже все круто. Передняя панель напоминает футуристичный выставочный зал с эффектной колонной по центру.

По всему салону протянута амбиентная подсветка, режим работы которой можно настраивать.

Кнопку открытия дверей разместили около регулировок сиденья.

Интерьер Аватра – произведение искусства.

Водителю нужно только нажать на кнопку, и электродоводчик распахнет за него дверь. На случай, если в кроссовере закончится электричество, предусмотрены механические ручки, спрятанные около дверных карманов.

Разумеется, во всех дверях есть датчики, сканирующие пространство вокруг, чтобы при открытии не ударить стоящего рядом человека или автомобиль.

Рычит, как автомобиль с ДВС

Понадобится не один месяц, чтобы перепробовать все функции мультимедиа. Одна из наиболее забавных – выбрать звук двигателя. Чтобы при разгоне из динамиков доносился бархатный бас бензинового мотора.

Другой занятный факт. Интерфейс медиасистемы создавала компания Huawei. Поэтому дизайн и построение меню схоже с аналогичными смартфонами.

Через огромный центральный дисплей можно управлять не только медиасистемой, но и дефлекторами вентиляции, функциями климат-контроля. И даже настраивать кнопки на руле, чтобы, например, с их помощью регулировать зеркала или руль.

Для настроения можно выбрать саундтрек, чтобы в салоне звучал многоцилиндровый бензиновый двигатель.

Разгоняется быстро, разряжается медленно

Как и многие электромобили, Avatr 11 обладает ураганной динамикой. Главное – следить за ограничениями скорости, иначе набрать штрафы можно так же быстро, как и первые 100 км/ч. Avatr 11 достигает их быстрее четырех секунд.

Любопытно, что даже при частых мощных ускорениях я не заметил, что батарея быстро разряжается. После сотни километров было потрачено около 20% запасенной энергии. То есть заявленные 550 км запаса хода - вполне реальный показатель. Причем это справедливо для нашей машины, на которой установлена батарея 90 кВт·ч.

А есть и версия с более «долгоиграющей» батареей на 116 кВт·ч. Такой Avatr 11 способен преодолеть 600 км без подзарядки. Правда, с большей батареей и разгон хуже: дополнительные аккумуляторы – это лишние килограммы.

Кстати, батареи китайцы делают сами. И электромоторы для Avatr 11 производит компания Huawei.

Avatr 11 поражает ускорением. Задний спойлер поднимается с ростом скорости.

Он – лучший?

Цены на Avatr 11 начинаются от 7,5 млн рублей. Неподъемно? Но это премиальный автомобиль, а тем более электромобиль – такой никогда не будет дешевым. Для сравнения: примерно столько же стоят и другие «электрички». И давайте оценивать их как произведения искусства, которые покупают не только для того, чтобы ездить.

На фоне кроссовера Avatr 11 электромобили именитых американских и европейских марок воспринимаются как вчерашний день. Вероятно, поэтому и прогресс китайских моделей с обычными ДВС не столь велик. Китайский автопром явно сделал ставку на электричество. И, похоже, выиграл.

Бензин или электричество? На каком кроссовере выгоднее путешествовать, читайте тут.