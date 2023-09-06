Почему реальный запас хода у электромобилей так отличается от заявленного

Не смотрите на заявленные производителем цифры — они измеряются по разным методикам, а иногда и вовсе оторваны от реальности и используются в маркетинговых целях.

За первое полугодие 2023 года на авторынке России продали 4455 новых электрокаров – это на 244% больше, чем за такой же период 2022-го. Несомненно, соотечественники стали чаще интересоваться машинами на электротяге, а также тем, насколько выгодна и удобна эксплуатация электромобиля.

Что влияет на запас хода электрокара?

Продолжительность поездки на одном заряде аккумулятора зависит от многих факторов. Самый очевидный – емкость батареи (чем она выше, тем дольше сможет работать электромотор). Химический состав батареи и эффективность электропривода также играют важную роль, поскольку от этих показателей напрямую зависит количество электроэнергии, которое тратится на передвижение машины. Аэродинамика тоже важна. Замечали, что современные электромобили имеют не только очень обтекаемый кузов? И даже диски у них аэродинамически эффективные, что позволяет выиграть в запасе хода пару-тройку километров.

Но сильнее всего на расход топлива (или батареи) влияет режим езды. Если ездить по городу в рваном режиме или по шоссе на высокой скорости, то аккумулятор разрядится быстрее. Идеальные условия езды – по автостраде с крейсерской скоростью (70 или 90 км/ч, например). В отличие от машин на жидком топливе, на электрокарах важно двигаться не накатом на нейтральной передаче, а использовать рекуперативное торможение, благодаря которому частично восполняется заряд энергии в аккумуляторе при каждом замедлении машины.

Ключевые параметры силовой установки обычно выводятся на комбинацию приборов или центральный дисплей. Быстрая езда ускоряет опустошение батареи, в пробках любой электрокар похвально экономичен.

Как рассчитать реальный запаса хода электрокара?

Запас хода китайских электромобилей, как и любых других, рассчитывается автопроизводителями по определенным стандартам: CLTC, NEDC, WLTP и другим, в зависимости от региона. Эти методики – стандартизованные тестовые циклы, которые предполагают определенные скоростные режимы и условия движения. Понятно, что в реальной жизни достичь идеальных условий не получится в силу перечисленных выше факторов. Именно поэтому паспортный запас хода далек от реальности.

Как же определить реальный запас хода? Разбираемся на примере электрокаров BYD D1 и Zeekr 001.

Мнение эксперта

Александр Сероштанов, директор китайского дивизиона компании China Car Club, которая экспортирует новые машины из Китая:

— Эксперты компании China Car Club провели ряд тестовых испытаний, изучили опыт китайских и российских водителей и пришли к выводу, что для расчета актуального среднего показателя запаса хода электромобиля нужно брать 65% от значения, заявленного производителем. При этом даже 65% – условная величина, которая рассчитана для среднестатистической поездки в нормальных климатических условиях (то есть температура воздуха в районе +15 °C, а не +30 или -20).

Например, хэтчбек BYD D1, созданный специально для каршеринга и таксопарков, оснащен аккумулятором 70 кВт*ч и может проехать до 418 км на одной зарядке по циклу NEDC. Соответственно, по нашей формуле (Х км * 65%) реальное значение запаса хода составит примерно 271 км.

Пятидверный спортивный электрокар Zeekr 001 от компании Geely Automobile поставляется с батареями 86-100 кВт*ч, а паспортный запас хода варьируется от 536 до 732 км по циклу CLTC. Соответственно, проедет этот электромобиль примерно 348-476 км на одной зарядке в реальных условиях.

Zeekr 001 BYD D1

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Конечно, эта формула не может претендовать на стопроцентную точность, поскольку на расход аккумулятора «электрички» влияет множество очевидных и не очень факторов. По крайней мере, российские водители могут приблизительно прикинуть, на что им рассчитывать, покупая китайские электромобили. Впрочем, эта оценка справедлива и для отечественных, западных или любых других автомобилей на электротяге.