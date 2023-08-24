Вы поменяете ДВС в своей машине на электромотор? Названы характеристики!

На MIMS Automobility Moscow калининградский «Автотор» представил проект ремоторизации

В рамках проходящей в Москве выставки MIMS Automobility Moscow-2023 завод «Автотор» представил свои проекты в сфере ремоторизации и производства электромобилей. Сообщается, что завод разрабатывает линейку из шести электродвигателей мощностью от 23 кВт до 120 кВт. Напомним, по сообщениям независимых источников, «Автотор» внедряет у себя электромоторы неназванной корейской марки.

В любом случае, это довольно широкая линейка, подходящая под разные задачи. Кроме того, являющая партнером «Автотора» госкорпорация «Росатом» разрабатывает еще один электромотор на 150 кВт (в пике), а также имеет в распоряжении инверторы собственной разработки. Две компании будут работать в кооперации, но границы ее уже оговорены.

«Двигатель от Росатома будет устанавливаться на электромобиль Атом. Наши двигатели будут устанавливаться на нашу продукцию и, естественно, поставляться другим потребителям», – сказал зампред совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин.

Атом с 2025 года начнут собирать на «Москвиче», а в планы «Автотора» входит сентябрьская презентация электрического квадрицикла категории L7, а также сборка электромобиля BAIC U5 в следующем году. Но не только на новые «электрички» пойдут моторы, которые осваивают на «Автоторе».

Завод предлагает ремоторизацию, то есть замену обычных двигателей уже выпущенных машин на электромоторы российской сборки. Пилотным регионом логично выбрана Калининградская область. Помимо электродвигателей, нужны тяговые батареи, редукторы, силовая электроника. В этом «Автотор» отчасти рассчитывает на партнерство с «Росатомом», а отчасти – на строящееся сейчас собственное производства цветного и черного литья.

По результатам опроса «За рулем», 54% автомобилистов не верят в предложенную «Автотором» идею ремоторизации. Еще 36% считают, что тема интересная, но нужно больше конкретики.

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Фото: Автотор, Unsplash