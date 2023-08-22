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Стала известна мощность серийного электромобиля Атом

Российский электромобиль Атом получит двигатель мощностью 98 л.с.

На проходящей в Москве выставке MIMS Automobility Moscow компания ТВЭЛ, входящая в структуру «Росатом», показала электрическую силовую установку. Она включает двигатель, редуктор и инвертор, скомпонованные в едином моноблоке. Такая компоновка позволит сделать единый жидкостный контур охлаждения, а кроме того, повысится удобство при сборке автомобиля и при его ремонте.

Называются такие характеристики установки: пиковая мощность мотора 150 кВт, долговременная 72 кВт (около 98 л.с.) при собственной массе 90 кг. То есть установка получилась компактная и довольно эффективная. На какие же автомобили она пойдет?

Источник сообщает, что ТВЭЛ подписала контракт с АО «Кама», в котором «Росатом» является одним из акционеров и который разрабатывает электромобиль Атом. Определен и второй заказчик, но официально его объявят через неделю, на отдельном мероприятии.

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ТВЭЛ планирует построить завод для сборки таких силовых установок, причем комплектующие собираются использовать отечественные. Но себестоимость каждой силовой установки все равно будет выше, чем у аналогов из КНР – несколько ниже 500 000 рублей… В ближайшие дни должны начаться испытания рабочих прототипов установки.

Источник, фото: Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
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