Стала известна мощность серийного электромобиля Атом

Российский электромобиль Атом получит двигатель мощностью 98 л.с.

На проходящей в Москве выставке MIMS Automobility Moscow компания ТВЭЛ, входящая в структуру «Росатом», показала электрическую силовую установку. Она включает двигатель, редуктор и инвертор, скомпонованные в едином моноблоке. Такая компоновка позволит сделать единый жидкостный контур охлаждения, а кроме того, повысится удобство при сборке автомобиля и при его ремонте.

Называются такие характеристики установки: пиковая мощность мотора 150 кВт, долговременная 72 кВт (около 98 л.с.) при собственной массе 90 кг. То есть установка получилась компактная и довольно эффективная. На какие же автомобили она пойдет?

Источник сообщает, что ТВЭЛ подписала контракт с АО «Кама», в котором «Росатом» является одним из акционеров и который разрабатывает электромобиль Атом. Определен и второй заказчик, но официально его объявят через неделю, на отдельном мероприятии.

ТВЭЛ планирует построить завод для сборки таких силовых установок, причем комплектующие собираются использовать отечественные. Но себестоимость каждой силовой установки все равно будет выше, чем у аналогов из КНР – несколько ниже 500 000 рублей… В ближайшие дни должны начаться испытания рабочих прототипов установки.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник, фото: Автопоток