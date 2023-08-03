Первые 100 электрокаров Атом раскуплены еще до выхода с конвейера

Таксопарк «Авеню Групп» приобрел 100 электромобилей Атом

Одним из первых покупателей нового отечественного электромобиля Атом стал таксопарк «Авеню Групп», который планирует использовать их в качестве коммерческого транспорта. Заказ на приобретение пятиместной модели компания сделала на следующий день после открытия предпродаж.

«Для нас важно создать конкурентное решение для рынка таксопарков: мы знаем, что экономика электромобилей априори более привлекательна в сравнении с ДВС и, в частности, касательно больших объемов пробега. Электромобиль Атом будет обладать запасом хода в районе 500 км, что позволит комфортно использовать электромобиль в течение дня», – говорится в сообщении компании «Авеню Групп» .

Городской электромобиль-гаджет нового поколения был представлен в мае 2023 года. Автомобиль отличается высоким уровнем безопасности. Он оснащен собственной операционной системой АТОМ ОС и магазином приложений Atomverse. Электродвигатель емкостью 77 кВт/ч расположен на задней оси. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, а максимальная скорость ограничена 170 км/ч.

Цена Атома пока не известна. Как указано на сайте производителя, она «будет соответствовать рыночной стоимости электромобилей данного класса на момент выхода Атома с конвейера в 2025 году».

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Источник: рресс-релиз АТОМ

Фото: https://t.me/atom_auto