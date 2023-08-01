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Первый российский электрокар «Атом» уже можно заказать

И ждать до 2025 года, когда начнется серийное производство.

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У россиян появилась возможность в числе первых стать обладателями первого в России электрокара – «Атом» открыл предзаказ на свои электромобили. Старт продаж намечен на 2025 год. Стоимость бронирования – символические 7 тыс. рублей, которые зачтутся в счет будущей покупки.

«Уже можно оформить предзаказ и получить цифровой ключ, который дает право на покупку электромобиля в 2025 году одним из первых», – говорится в сообщении производителя.

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Цена «Атома» пока не известна. Как указано на сайте производителя, она «будет соответствовать рыночной стоимости электромобилей данного класса на момент выхода «Атома» с конвейера в 2025 году».

Источник: Telegram Атом

Фото: https://t.me/atom_auto

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За РулемПономарева Дарина
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