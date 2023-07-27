Россияне высказались об электромобиле за 100 тысяч рублей от «Автотора»

В целом положительно к инициативе относится почти половина респондентов. Но есть важный нюанс…

Калининградский «Автотор» планирует выпускать «электрокомплекты», чтобы заменять ими старый ДВС и коробку передач у машин, которые уже находятся в эксплуатации, заявил в прошлом месяце владелец предприятия Владимир Щербаков.

Масштаб затеи весьма серьезен: холдинг готов изготовить 150 тысяч различных электромоторов в комплекте с системами управления, и лишь некоторая их часть пойдет на новые запланированные к производству электромобили, а остальное – как раз на переоборудование старых машин с ДВС.

То есть у многих из нас вскоре может появиться возможность воспользоваться предложением. Готовы ли россияне к этому? Этот вопрос мы задали подписчикам «За рулем» в Viber.

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Мнения разделились. Отметим, что в целом положительно к инициативе относится почти половина респондентов, но лишь 7% готовы уже сейчас отдать обозначенную сумму (1000 евро) за переоборудование своей машины в «электричку». А 36% выражают к идее интерес, но хотели бы дождаться подробностей.

С негативно настроенной частью аудитории все проще. 54% опрошенных не верят в проект вообще. А еще 3% допускают, что он может быть эффективен, но не для частных лиц, а лишь для крупных компаний.

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