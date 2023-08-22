«Автотор» представил собственные электродвигатели

MIMS Automobility Moscow: «Автотор» запустит в производством моторы мощностью до 190 л.с.

На проходящей в Москве выставке MIMS Automobility Moscow калининградский производитель «Автотор» представил электродвигатели, которые планируется локализовать. Источник сообщает, что это корейские моторы, которые российский завод будет выпускать по лицензии. Марка не называется – известно лишь, что компания организовала представительство в Китае для облегчения коммуникаций с российской стороной.

Планируется выпуск пяти моделей двигателей с жидкостным охлаждением и мощностью от 14 до 140 кВт. Такой диапазон «Автотору» необходим: в сентябре на предприятии презентуют небольшой квадрицикл категории L7, а в следующем году планируется сборка серьезных электроседанов BAIC U5.

Моторы для своих характеристик очень компактные, сообщает источник. Самый «младший» (для квадрицикла) показали агрегатированным с односкоростным двухступенчатым редуктором 8:1 корейского бренда Seco. Но за полтора года «Автотор» собирается разработать оригинальные редукторы.

В планах – локализовать до 70% комплектующих электропривода. На 2025 год намечена локализация корпусных элементов (литье и экструзия), есть решение по сборке собственных батарей из локализованных в Калининграде (а пока – тоже корейских) ячеек «Ренэра». А вот вопрос по магнитам и подшипникам только предстоит решить.

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Источник: Автопоток