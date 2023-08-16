Китайские грузовики и пикапы JMC начали производить в России

Калининградский «Автотор» поставил на конвейер три модели китайского бренда JMC

На заводе «Автотор» начали выпуск трех новых моделей марки JMC. На производственной площадке в Калининградской области будут производить:

компактный городской коммерческий автомобиль Carrying (полная масса 3,5 и 5 тонн; дизельный двигатель объемом 2,8 л. мощностью 109 л.с.);

универсальный коммерческий автомобиль Conquer (полная масса 9,4 тонны; дизельный двигатель объемом 2,9 л мощностью 156 л.с.);

пикап Vigus (полная масса 2,8 тонны; дизельный двигатель 2,5 л мощностью 128 л.с.).

Расширение сотрудничества с китайским брендом запланировано при условии достижении показателей экономической эффективности проекта. В дальнейшем планируется наращивание объемов производства и повышение уровня локализации.

«По достижении необходимого объема производства предусмотрен поэтапный переход на выпуск автомобилей JMC по полному циклу – сварка, окраска, сборка», - говорится в сообщении российской компании.

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Источник, фото: Автотор