#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайские грузовики и пикапы JMC начали производить в РоссииКитайские грузовики и пикапы JMC начали производить в России
Калининградский «Автотор» поставил на конвейер...
Нелепый, маленький, но такой симпатичный: FAW Bestune XiaomaНелепый, маленький, но такой симпатичный: FAW Bestune Xiaoma
Мини-электромобиль FAW Bestune Xiaoma готов к...
«Автотор» поставит на конвейер еще одну модель: это будет пикап«Автотор» поставит на конвейер еще одну модель: это будет пикап
На калининградском «Автоторе» начнут...

Китайские грузовики и пикапы JMC начали производить в России

Калининградский «Автотор» поставил на конвейер три модели китайского бренда JMC

На заводе «Автотор» начали выпуск трех новых моделей марки JMC. На производственной площадке в Калининградской области будут производить:

  • компактный городской коммерческий автомобиль Carrying (полная масса 3,5 и 5 тонн; дизельный двигатель объемом 2,8 л. мощностью 109 л.с.);
  • универсальный коммерческий автомобиль Conquer (полная масса 9,4 тонны; дизельный двигатель объемом 2,9 л мощностью 156 л.с.);
  • пикап Vigus (полная масса 2,8 тонны; дизельный двигатель 2,5 л мощностью 128 л.с.).

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Седан на замену Camry: сколько стоит? Как везет?

Расширение сотрудничества с китайским брендом запланировано при условии достижении показателей экономической эффективности проекта. В дальнейшем планируется наращивание объемов производства и повышение уровня локализации.

«По достижении необходимого объема производства предусмотрен поэтапный переход на выпуск автомобилей JMC по полному циклу – сварка, окраска, сборка», - говорится в сообщении российской компании.

Источник, фото: Автотор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0