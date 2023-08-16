Седан на замену Camry: сколько стоит? Как везет?
Значительная доля такси в Москве – Toyota Camry, Kia Optima и Kia К5. Да и в других городах их много. Корпоративные парки тоже привыкли к большим седанам. Chery Arrizo 8 вышел в перспективной нише и с хорошими задатками.
Китайский бизнес
Но какая же это замена корейско-японским бизнес-седанам, если их длина под 4,9 м, колесная база уходит хорошо за 2,8 м, а у китайской «восьмерки» – 4,76 и 2,77 м соответственно? И богатырем благодаря «облегченному» дизайну Arrizo не выглядит.
Первым делом сажусь на второй ряд. Сюрприз: места здесь много. От коленей до спинки переднего сиденья – почти две ладони. Над головой тоже есть воздух, подголовники удобные, с валиками боковой поддержки. Только подушка установлена низко, и бедра оказываются на весу – приходится выдвигать ноги вперед.
А спереди? Перед Arrizo 8 я поездил на седанах С‑класса Omoda S5 и Kaiyi E5. В девичестве это Chery Arrizo 5 и Arrizo 7 соответственно. Если в Омоде посадка водителя еще терпимая, то в Kaiyi кресло безбожно задрано вверх. В «восьмерке» же абсолютно нормальная высота сиденья.
Робот-недоучка
Двигатель 1.6 турбо на 186 сил в тандеме с «мокрым» преселективом о семи ступенях знаком, в частности, по кроссоверу Exeed TXL. Тянет охотно, легко выводит на магистральные 150 км/ч и готов ускорять машину дальше. Хотелось бы меньше слышать его на разгоне на городских скоростях.
Допускается бензин АИ‑92, причем снова замечаю, что мощный 1.6 турбо ест столько же или даже чуть меньше, чем 147‑сильный турбомотор 1.5. Вот и сейчас Arrizo 8 по чекам показал тот же расход (10 л/100 км в смешанном цикле), что и более легкий Kaiyi E5 с 1.5 и вариатором.
Робот огорчил «ватным» характером. При резком нажатии на газ он слегка притормаживает, да и с передачей угадывает не всегда. И тогда еще одна пауза и переключение уже на подходящую ступень.
Что понравилось?
Провалов по управляемости у Arrizo 8 нет. Подвеска понравилась. В ней нет мягкости Camry и жесткости Мазды 6. Иногда громко срабатывают на отбой амортизаторы, однако с энергоемкостью порядок. Единственный доступный размер колес – 225/45 R18.
Однозначно понравился акустический комфорт. Поначалу кажется, что есть традиционный для азиатских машин гул сквозь колесные арки. Но скорость растет, а уровень шума – нет. На магистрали Chery Arrizo 8 похвально тихий: соответствует бизнес-классу.
Сколько стоит?
Уже в «базе» за 3,4 млн рублей Arrizo 8 отлично оснащен. Есть адаптивный круиз-контроль (тормозит чуть грубо, но в целом хорош), полный набор обогревов, вентиляция передних сидений, видеорегистратор, два дисплея по 12,3 дюйма.
Второй уровень оснащения богаче на панорамную крышу, несколько систем активной безопасности и – самое интересное – задние боковые и передние коленные подушки безопасности. Таким образом, в Arrizo 8 их может быть до 10 штук! Дороже такая версия всего на 100 тысяч.
А вот топовый уровень за 3,55 млн – это всего лишь другой цвет салона (бело-синий) и некоторого декора (бронзовый).
Недешево, как и всё сейчас. Зато с гарантией, лизингом и прочими «официальными» прелестями.
CHERY ARRIZO 8
- Длина / ширина / высота / база 4757 / 1832 / 1469 / 2770 мм
- Объем багажника 455 л
- Снаряженная/полная масса 1489 / 1885 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 137 кВт / 186 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 8,9 с
- Максимальная скорость 205 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 55 л
- Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 8,5 / 5,0 / 6,2 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; Р7
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