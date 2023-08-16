Седан на замену Camry: сколько стоит? Как везет?

Arrizo 8 – восьмая модель в российской линейке Chery и первый седан.

Значительная доля такси в Москве – Toyota Camry, Kia Optima и Kia К5. Да и в других городах их много. Корпоративные парки тоже привыкли к большим седанам. Chery Arrizo 8 вышел в перспективной нише и с хорошими задатками.

Chery Arrizo 8. Цена в России – от 3 399 900 ₽. Смелый дизайн покупателей не отпугивает – как доказала Toyota Camry

Китайский бизнес

Но какая же это замена корейско-японским бизнес-седанам, если их длина под 4,9 м, колесная база уходит хорошо за 2,8 м, а у китайской «восьмерки» – 4,76 и 2,77 м соответственно? И богатырем благодаря «облегченному» дизайну Arrizo не выглядит.

Карту встроенной офлайн-навигации можно вывести на всю площадь комбинации приборов. Но лучше всего – вот такая, классическая подача информации По количеству мест, куда идеально ложится смартфон, Arrizo 8 тянет на звание чемпиона. Спереди есть двойная полочка, левая часть которой с беспроводной зарядкой, и наклонная ниша перед подлокотником. В распоряжении задних пассажиров – двойные кармашки в спинках кресел

Выходящий из моды черный глянец оставили в тех местах, где его сложно поцарапать. Вставки под дерево не претендуют на натуральность, но выглядят симпатично. Яркости пиктограммам сенсорного блока микроклимата хватает, а вот оранжевые точечки – индикаторы их работы – не видны почти никогда. Автоматический режим иногда требует ручной корректировки

Слева под рулем – ниша для размещения трех капсул для штатного ароматизатора

Первым делом сажусь на второй ряд. Сюрприз: места здесь много. От коленей до спинки переднего сиденья – почти две ладони. Над головой тоже есть воздух, подголовники удобные, с валиками боковой поддержки. Только подушка установлена низко, и бедра оказываются на весу – приходится выдвигать ноги вперед.

А спереди? Перед Arrizo 8 я поездил на седанах С‑класса Omoda S5 и Kaiyi E5. В девичестве это Chery Arrizo 5 и Arrizo 7 соответственно. Если в Омоде посадка водителя еще терпимая, то в Kaiyi кресло безбожно задрано вверх. В «восьмерке» же абсолютно нормальная высота сиденья.

Спереди самая удобная часть кресла – подголовник. Есть обогрев и вентиляция. Регулировки разнесены: основными настройками ведает пульт на двери, а у основания остался только кругляш, отвечающий за поясничный упор Сзади очень просторно по ногам, удобные подголовники и стандартный набор опций комфорта

Робот-недоучка

Двигатель 1.6 турбо на 186 сил в тандеме с «мокрым» преселективом о семи ступенях знаком, в частности, по кроссоверу Exeed TXL. Тянет охотно, легко выводит на магистральные 150 км/ч и готов ускорять машину дальше. Хотелось бы меньше слышать его на разгоне на городских скоростях.

Допускается бензин АИ‑92, причем снова замечаю, что мощный 1.6 турбо ест столько же или даже чуть меньше, чем 147‑сильный турбомотор 1.5. Вот и сейчас Arrizo 8 по чекам показал тот же расход (10 л/100 км в смешанном цикле), что и более легкий Kaiyi E5 с 1.5 и вариатором.

Робот огорчил «ватным» характером. При резком нажатии на газ он слегка притормаживает, да и с передачей угадывает не всегда. И тогда еще одна пауза и переключение уже на подходящую ступень.

Электропривода крышки багажника нет, но она поднимается до конца без помощи рук. Упущение в виде отсутствующей ручки для закрывания вот-вот исправят. Багажник не кажется большим, под полом лежит полноразмерная запаска на литом диске

Что понравилось?

Провалов по управляемости у Arrizo 8 нет. Подвеска понравилась. В ней нет мягкости Camry и жесткости Мазды 6. Иногда громко срабатывают на отбой амортизаторы, однако с энергоемкостью порядок. Единственный доступный размер колес – 225/45 R18.

Однозначно понравился акустический комфорт. Поначалу кажется, что есть традиционный для азиатских машин гул сквозь колесные арки. Но скорость растет, а уровень шума – нет. На магистрали Chery Arrizo 8 похвально тихий: соответствует ­бизнес-классу.

Сколько стоит?

Уже в «базе» за 3,4 млн рублей Arrizo 8 отлично оснащен. Есть адаптивный круиз-контроль (тормозит чуть грубо, но в целом хорош), полный набор обогревов, вентиляция передних сидений, видеорегистратор, два дисплея по 12,3 дюйма.

Второй уровень оснащения богаче на панорамную крышу, несколько систем активной безопасности и – самое интересное – задние боковые и передние коленные подушки безопасности. Таким образом, в Arrizo 8 их может быть до 10 штук! Дороже такая версия всего на 100 тысяч.

А вот топовый уровень за 3,55 млн – это всего лишь другой цвет салона (бело-синий) и некоторого декора (бронзовый).

Недешево, как и всё сейчас. Зато с гарантией, лизингом и прочими ­«официальными» прелестями.

Четыре внушительных патрубка фальшивые, хотя под бампером выпуск всё же развели на две стороны

Оснащение, шумоизоляция, простор Задумчивый робот, цена

CHERY ARRIZO 8

Длина / ширина / высота / база 4757 / 1832 / 1469 / 2770 мм

4757 / 1832 / 1469 / 2770 мм Объем багажника 455 л

455 л Снаряженная/полная масса 1489 / 1885 кг

1489 / 1885 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 137 кВт / 186 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 137 кВт / 186 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,9 с

8,9 с Максимальная скорость 205 км/ч

205 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 55 л

АИ‑92–95 / 55 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 8,5 / 5,0 / 6,2 л / 100 км

8,5 / 5,0 / 6,2 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7