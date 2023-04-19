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Представлен «заменитель Camry»: загляните в салон!

Продажи седана Chery Arrizo 8 начнутся в России ближе к осени.

За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

В конце марта китайская компания Chery представила предсерийную версию нового седана Arrizo 8 для российского рынка.

Считается, что этот автомобиль сможет заменить в России Toyota Camry, которую официально сейчас в страну не поставляют. Однако во время российской презентации возможности заглянуть в салон не было – окна были наглухо задрапированы.

Звто на Шанхайском автосалоне рассмотреть Arrizo 8 можно было со всех сторон, оценив внутреннее оснащение и интерьер.

За Рулем
За Рулем

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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«Очень приятная машина. Обратите внимание на необычные внутренние рукоятки открывания дверей. Два экрана под общим стеклом. Красные пятна на темной полосе перед глазами пассажира – это «мультик» с какими-то героями, просто камера не взяла изображение», – отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в Telegram-канале.

Он уточнил, что на шанхайском мотор-шоу был представлен гибридный вариант MC-D, но в Россию поедут обычные бензиновые машины с турбомоторами.

Цена Arrizo 8 для России пока не озвучена. По мнению Максима Кадакова, она будет от 2,8 до 3,2 млн рублей.

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

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