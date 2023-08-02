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На «Автоторе» стартовал выпуск BAIC BJ40

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Серийное производство новой модели бренда BAIC готовили на «Автоторе» с конца июня. Оснащали производственную линию, настраивали и перепрограммировали инструмент и оборудование, обучали персонал.

BAIC BJ40 – среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с. и 8-ступенчатым автоматом производства ZF.

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Габариты автомобиля: длина – 4645 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1871 мм, колесная база – 2745 мм. Дорожный просвет – 210 мм.

Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд.

Отличительной чертой модели является съемная крыша, частично снять которую можно без использования инструмента.

Полностью светодиодные фары насчитывают 52 диода c низким энергопотреблением.

У автомобиля есть полноразмерное запасное колесо, закрепленное на крышке багажного отделения.

В салоне 12,3-дюймовый цветной дисплей приборной панели и 10-дюймовый экран мультимедиа.

Представлена пока только одна комплектация Flagship, заявленные цены на автомобиль – от 3 906 900 рублей.

Источник: «Автотор»

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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