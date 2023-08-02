На «Автоторе» стартовал выпуск BAIC BJ40
Серийное производство новой модели бренда BAIC готовили на «Автоторе» с конца июня. Оснащали производственную линию, настраивали и перепрограммировали инструмент и оборудование, обучали персонал.
BAIC BJ40 – среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с. и 8-ступенчатым автоматом производства ZF.
Габариты автомобиля: длина – 4645 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1871 мм, колесная база – 2745 мм. Дорожный просвет – 210 мм.
Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд.
Отличительной чертой модели является съемная крыша, частично снять которую можно без использования инструмента.
Полностью светодиодные фары насчитывают 52 диода c низким энергопотреблением.
У автомобиля есть полноразмерное запасное колесо, закрепленное на крышке багажного отделения.
В салоне 12,3-дюймовый цветной дисплей приборной панели и 10-дюймовый экран мультимедиа.
Представлена пока только одна комплектация Flagship, заявленные цены на автомобиль – от 3 906 900 рублей.
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Источник: «Автотор»
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