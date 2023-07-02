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На заводе «Автотор» заметили сотни некомплектных машин Kia

На них отсутствуют приборная панель или мультимедийная система, а также не хватает некоторых элементов отделки салона.

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Ранее производивший легковые модели BMW, Kia и Hyundai, а также коммерческие Ford, в связи с событиями последних полутора лет калининградский «Автотор» переключился на сборку машин китайских марок, а в скором времени должен прирасти еще двумя брендами из КНР. Однако на его территории остается запас ранее выпущенных «корейцев».

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На площадках предприятия скопилось несколько сотен автомобилей, и преимущественно это машины бренда Kia – седаны Cerato и кроссоверы Soul и Seltos. Все они выпущены до 24 февраля 2022 года, пишет источник со ссылкой на слова представителей завода.

Сообщается, что продать машины невозможно из-за неполной комплектности: полностью собрать их не получилось, потому что начались перебои в поставках электроники.

Именно поэтому на машинах отсутствуют те или иные электронные компоненты: приборная панель или мультимедийная система. Кроме того, на некоторых автомобилях не хватает элементов внутренней отделки. Пока заводчане надеются, что недостающие компоненты все же удастся найти.

Источник: Autonews

Фото: Автотор

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За РулемИннокентий Кишкурно
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