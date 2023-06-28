«Автотор» наладит производство машин еще двух марок

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Еще недавно производивший BMW, Kia и Hyundai, сейчас калининградский «Автотор» собирает девять моделей трех китайских брендов – Kaiyi, BAIC и SWM. Самая свежая новинка на конвейере – это внедорожник BAIC BJ40, недавно была собрана тестовая партия.

И в ближайшее время к этим трем маркам добавятся еще две, сообщает источник со ссылкой на руководство «Автотора». Таким образом, количество представленных на площадке брендов увеличится до пяти.

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Что же это будут за бренды? Пока достаточно однозначно можно сказать лишь одно: они будут китайскими.

Недавно «За рулем» писал про грядущий в 2024 году старт сборки электромобилей двух моделей на мощностях «Автотора». Но, по предварительным данным этом будут «электрички» BAIC – бренда, который в нынешней обойме «Автотора» уже есть...

Источник: Российская газета

Фото: Автотор

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За РулемИннокентий Кишкурно
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