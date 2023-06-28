«Автотор» наладит производство машин еще двух марок

Уже сейчас в обойме производителя три бренда из КНР...

Еще недавно производивший BMW, Kia и Hyundai, сейчас калининградский «Автотор» собирает девять моделей трех китайских брендов – Kaiyi, BAIC и SWM. Самая свежая новинка на конвейере – это внедорожник BAIC BJ40, недавно была собрана тестовая партия.

И в ближайшее время к этим трем маркам добавятся еще две, сообщает источник со ссылкой на руководство «Автотора». Таким образом, количество представленных на площадке брендов увеличится до пяти.

Что же это будут за бренды? Пока достаточно однозначно можно сказать лишь одно: они будут китайскими.

Недавно «За рулем» писал про грядущий в 2024 году старт сборки электромобилей двух моделей на мощностях «Автотора». Но, по предварительным данным этом будут «электрички» BAIC – бренда, который в нынешней обойме «Автотора» уже есть...

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Источник: Российская газета

Фото: Автотор