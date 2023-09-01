Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За видеорегистраторы начали штрафоватьЗа видеорегистраторы начали штрафовать
С 1 сентября водителей начали штрафовать за...
В России откроется сеть автосалонов китайских электромобилей Li AutoВ России откроется сеть автосалонов китайских электромобилей Li Auto
Компания Meilin Auto намерена начать продажи...
УАЗ СГР «65 лет»УАЗ запускает в производство юбилейную «буханку» – есть комплектация и цена!
Линейка УАЗ СГР отмечает 65 лет – Ульяновский...

Электромобиль Атом получил патент на рулевое колесо

Появились патентные изображения руля электромобиля Атом с большим дисплеем

Для российского электромобиля Атом, готовящегося к серийному производству на заводе «Москвич» в середине 2025 года, запатентовали рулевое колесо. Это, безусловно, одна из отличительных черт и интерьера, и машины в целом. Дело в том, что в обод руля вписан крупный многофункциональный дисплей.

Изображение практически полностью соответствует тому, что показали на прототипе Атома в мае этого года. Через дисплей будут управляться все (или многие) основные пользовательские функции машины.

Интерьер электромобиля Атом
Интерьер электромобиля Атом
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Полноприводному «Атому» быть!

Но что-то оставят и в «аналоге»: на левой спице расположен джойстик, на правой, по всей видимости, симметрично разместится блок кнопок. Еще одна интересная особенность Атома – это рулевое управление drive-by-wire, без жесткой связи руля с колесами – что, помимо прочего, облегчает создание праворульных версий.

Планируется также освоить полноприводную версию и снабдить Атом возможностью быстрой смены батареи.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автопоток

Фото: ФИПС, КАМАЗ, Роспатент

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0