Электромобиль Атом получил патент на рулевое колесо

Появились патентные изображения руля электромобиля Атом с большим дисплеем

Для российского электромобиля Атом, готовящегося к серийному производству на заводе «Москвич» в середине 2025 года, запатентовали рулевое колесо. Это, безусловно, одна из отличительных черт и интерьера, и машины в целом. Дело в том, что в обод руля вписан крупный многофункциональный дисплей.

Изображение практически полностью соответствует тому, что показали на прототипе Атома в мае этого года. Через дисплей будут управляться все (или многие) основные пользовательские функции машины.

Интерьер электромобиля Атом

Но что-то оставят и в «аналоге»: на левой спице расположен джойстик, на правой, по всей видимости, симметрично разместится блок кнопок. Еще одна интересная особенность Атома – это рулевое управление drive-by-wire, без жесткой связи руля с колесами – что, помимо прочего, облегчает создание праворульных версий.

Планируется также освоить полноприводную версию и снабдить Атом возможностью быстрой смены батареи.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автопоток

Фото: ФИПС, КАМАЗ, Роспатент