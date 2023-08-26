Полноприводному «Атому» быть!
Согласно информации, представленной журналистами тематического ресурса «Вести КАМАЗа», полноприводная версия «Атома» будет оснащена дополнительным двигателем спереди мощностью 60 кВт. Мощность базовой версии «Атома» – 150 кВт.
Разработчики планируют создать различные модификации, такие как курьерская версия с пространством для хранения посылок и такси с улучшенным комфортом для пассажиров. Персонализация будет затрагивать интерьер и программное обеспечение, но кузов останется неизменным во всех версиях.
Компания «Атом» уже открыла предзаказ на свои электромобили, предлагая пользователям внести небольшую сумму и получить ряд бонусов, когда автомобили начнут выпускать в 2025 году.
Источник: Вести КАМАЗа
Фото: Telegram-канал АТОМ
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