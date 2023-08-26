Полноприводному «Атому» быть!

Российский электромобиль «Атом» обзаведется полноприводной модификацией

Согласно информации, представленной журналистами тематического ресурса «Вести КАМАЗа», полноприводная версия «Атома» будет оснащена дополнительным двигателем спереди мощностью 60 кВт. Мощность базовой версии «Атома» – 150 кВт.

Разработчики планируют создать различные модификации, такие как курьерская версия с пространством для хранения посылок и такси с улучшенным комфортом для пассажиров. Персонализация будет затрагивать интерьер и программное обеспечение, но кузов останется неизменным во всех версиях.

Компания «Атом» уже открыла предзаказ на свои электромобили, предлагая пользователям внести небольшую сумму и получить ряд бонусов, когда автомобили начнут выпускать в 2025 году.

Источник: Вести КАМАЗа

Фото: Telegram-канал АТОМ