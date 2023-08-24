Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Цены на АЗС поползли вверхЦены на АЗС поползли вверх
В июле цены бензина в опте выросли на 7,7%, в...
Почему «пинается» АКП — 7 проблем и решенийПочему «пинается» АКП — 7 проблем и решений
Не всегда толчки и рывки вызваны...
Машины вплавились в палубы загоревшегося суднаМашины вплавились в палубы загоревшегося судна
Грузовое судно Fremantle Highway доставили для...

Бензин, прощай? Электромобиль Атом научат перезаряжаться за 5 минут

«Росатом» разрабатывает систему быстрой замены батарей

Одним из главных минусов электромобилей является долгая зарядка – и глядя на то, как неуклонно растет запас хода новых электрических моделей, можно предположить, что скоро этот минус останется едва ли не единственным. Один из вариантов решения проблемы – применение сменных батарей.

Над реализацией схемы, по которой вы подъезжаете к зарядной станции, отсоединяете одну батарею, подсоединяете другую и уезжаете, работают многие автомобильные компании во всем мире. По сообщению источника, начали подобную разработку и в госкорпорации «Росатом».

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Стала известна мощность серийного электромобиля Атом

Сообщается, что система быстрой замены батарей в электромобилях позволит полностью заменять один аккумулятор на другой за 5 минут. Напомним, что «Росатом» является одним из акционеров АО «Кама», которая готовит к производству электромобиль Атом – ему такая технология очень пригодилась бы.

Буквально только что одна из компаний, входящих в структуру «Росатома», презентовала компактную электрическую установку весом 90 кг и мощностью 98 л.с. Кроме того, «Росатом» строит в Боливии завод по добыче сырья для батарей электромобилей.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Автопоток

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1