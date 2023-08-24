Бензин, прощай? Электромобиль Атом научат перезаряжаться за 5 минут

«Росатом» разрабатывает систему быстрой замены батарей

Одним из главных минусов электромобилей является долгая зарядка – и глядя на то, как неуклонно растет запас хода новых электрических моделей, можно предположить, что скоро этот минус останется едва ли не единственным. Один из вариантов решения проблемы – применение сменных батарей.

Над реализацией схемы, по которой вы подъезжаете к зарядной станции, отсоединяете одну батарею, подсоединяете другую и уезжаете, работают многие автомобильные компании во всем мире. По сообщению источника, начали подобную разработку и в госкорпорации «Росатом».

Сообщается, что система быстрой замены батарей в электромобилях позволит полностью заменять один аккумулятор на другой за 5 минут. Напомним, что «Росатом» является одним из акционеров АО «Кама», которая готовит к производству электромобиль Атом – ему такая технология очень пригодилась бы.

Буквально только что одна из компаний, входящих в структуру «Росатома», презентовала компактную электрическую установку весом 90 кг и мощностью 98 л.с. Кроме того, «Росатом» строит в Боливии завод по добыче сырья для батарей электромобилей.

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Источник: Автопоток