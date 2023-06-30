«Росатом» построит в Боливии завод по добыче сырья для батарей электромобилей

Проект реализуется совместно с боливийской государственной компанией YLB.

Госкорпорация «Росатом» заключила с боливийской государственной компанией YLB соглашение о строительстве в Боливии производственного комплекса по добыче и производству карбоната лития. Это сырье будет использоваться в тяговых батареях электромобилей. Напомним, батареи планируется производить на калининградской гигафабрике.

Предприятие построят на базе гидроминерального источника (салара) Пастос Грандес в департаменте Потоси. Инвестиции планируются немаленькие – около 600 млн долларов. Но ожидается, что мощность промышленного комплекса составит 25 тысяч тонн карбоната лития в год. А по результатам геологоразведочных работ эту мощность можно будет еще и увеличить.

Боливия обладает одним из крупнейших в мире запасом лития, и новое сотрудничество позволит создать полноценную цепочку производства – от добычи сырья до получения продукта, сообщает пресс-служба российской корпорации.

Добыча лития планируется на базе российской технологии прямого сорбционного извлечения, которая подтвердила свою эффективность и безопасность. Для «Росатома» это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития. Кроме технологического участия, для развития высокотехнологичной отрасли в Боливии российская сторона обеспечит подготовку кадров.

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Источник: Страна Росатом

Фото: enertechint.com