Производство российских аккумуляторов ускорили на годы

Для этого «Росатом» полностью выкупил производителя литий-ионных батарей Enertech.

Госкорпорация «Росатом» теперь является единственным владельцем производителя литий-ионных аккумуляторов для электромобилей Enertech International из Южной Кореи.

Об этом заявлено в отчете «Росатома» за 2022 год. Входящая в госкорпорацию компания «Рэнера» владеет теперь не 49,16% акций производителя аккумуляторов, а 98,32%. Они были выкуплены у TVG Saehan Holdings Limited.

В результате наша госкорпорация получила готовую технологию производства батарей. Теперь будет запущена отечественная гигафабрика, выпускающая аккумуляторы.

Новую гигафабрику возводят в Калининградской области. Завод будет выпускать батареи общей мощностью 4 ГВтч в год. Этого количества хватит для производства примерно 50 тысяч электромобилей. Заработает предприятие уже в 2025 году.

У Enertech был сравнительно небольшой завод, выпускавший ежегодно аккумуляторы общей мощностью 150 МВтч. Среди заказчиков были BMW, Samsung и LG, а также норвежская компания по производству электромобилей Think, пишет «Коммерсантъ». Но все контракты были непостоянными, из-за чего компания испытывала трудности и TVG Saehan Holdings Limited решилась на ее продажу.

Тем временем в собственности Enertech достаточно передовая технология батарей – NMC. Это литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы. Именно такие батареи и появятся вскоре на отечественных электромобилях.

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Изображение: РЭНЕРА