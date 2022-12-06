Всё свое: системы накопления энергии будут выпускать в России

Первую в стране гигафабрику, как называют автоматизированный завод по выпуску литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и другой техники, вплоть до беспилотные летательные аппаратов, возводят в Калининградской области.

Материалы по теме Новый российский внедорожник: он всем нам очень нужен!

Крупнейший российский завод по производству литий-ионных аккумуляторов проектной мощностью 4 гигаватт-часа в год строит компания «Рэнера» (входит в структуру Росатома).

Четыре гигаватт-часа — это много или мало? Если ориентироваться на батареи средней емкости, а это примерно 80 кВт·ч — похожие, например, ставят на электромобили Volkswagen ID, то планируемого объема выпуска ячеек и батарей из них хватит на 50 тысяч электромобилей.

Зачем?

Материалы по теме Власти Москвы рассказали, когда Москвич станет полностью отечественным

Разработка и производство в России систем накопления энергии — одно из важнейших стратегических направлений, которое обеспечит нам фундаментальную базу для стабильного развития электротранспорта.

У нас ведь и сейчас выпускают тяговые аккумуляторы, которые можно использовать на электротранспорте. И даже производятся собственно аккумуляторные ячейки, годные для электромобилей — но они в три раза дороже китайских.

Анод и катод

Завод в Калининградской области — его возводят неподалеку от города Неман, у самой границы с Литвой. — будет заточен исключительно под выпуск литий-ионных аккумуляторов. Здесь будет организован полный производственный цикл — от процесса смешения катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции.

Степень автоматизации должна быть очень высокой. Например, производство электродов — тех самых анодов и катодов — будет организовано с выполнением операций смешения, нанесения, прессования, резки и вырубки электродов на полностью автоматизированном оборудовании. Причем производство соответствует всем экологическим нормам — включая фильтрацию воздуха, собственные очистные сооружения и направление отходов на переработку.

Ячейка

Аккумуляторная литий-ионная ячейка — это пластина толщиной всего 12 мм. Ширина ее 10 см, длина — 30 см. В ее корпусе и заключен накопитель энергии на основе литий-никель-марганец-кобальтовой технологии. С высокой удельной энергоемкостью.

Каждая такая ячейка-пластина имеет емкость 60 ампер-часов. Из подобных ячеек-пластин и будут набирать потом тяговые батареи разных размеров и разной емкости.

Для кого

На церемонии присутствовали представители Автотора, который развивает свою программу производства электромобилей, и завода Моторинвест (Липецкая область), который выпускает электромобили Evolute. Уже объявлено, что оба предприятия будут закупать калининградские аккумуляторы.

А еще есть завод Москвич, в планах которого выпуск в 2023 году 50 тысяч машин, из которых треть — электромобили. А план на 2024 год — уже 100 тысяч машин, из которых не меньше трети должны быть на электротяге. Это означает, что только Москвичу в 2024 году потребуется не менее 30 тысяч тяговых батарей, которые нужно или импортировать, или (что лучше) закупать у российских поставщиков.

Если спрос окажется выше, предусмотрена возможность введения второй и третей очередей завода до суммарной мощности 14 гигаватт-час. При таких объемах уже и об экспорте можно подумать.

Тяговые батареи из Калининградской области можно будет ставить на разный транспорт — от складской техники до коммунальной. А еще — на электросамокаты, на водный транспорт и даже на беспилотные летательные аппараты, которые крайне важны в том числе и в военном деле.

Атом-авто

Материалы по теме У российского электрокара АТОМ появился логотип

Росатом будет поставлять батареи и для электромобилей Atom, которые разрабатывает АО «Кама». Выпускать Атомы планируют на мощностях бывшего завода Форд-Соллерс в Елабуге. Это будут разные машины на одной платформе — двухдверные легковые, пятидверные кроссоверы, а также варианты для такси и служб доставки. Первые функциональные прототипы появятся в III квартале 2023 года.

Что в итоге?

Фактически, Росатом формирует собственную производственную цепочку — от литиевого рудника до электротранспорта. То есть это добыча и производство лития:

выпуск комплектующих — катодных и анодных материалов, электролита

производство накопителей энергии — тех самых ячеек, из которых затем набираются тяговые аккумуляторные батареи различной емкости и назначения

наконец, участие в выпуске электромобилей и последующая утилизация отслуживших свое аккумуляторных батарей

О перспективах развития российского автопрома рассказано тут.

«За рулем» можно читать и ВКонтакте.