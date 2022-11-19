«Станет для нас обыденным»: эксперт оценил новый тренд российского авторынка

Продажи электромобилей выросли за год на 60%.

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Жители России все больше обращают внимание на электромобили. Связано это как с развитием в стране инфраструктуры для этого вида транспорта, так и с появлением новых марок электрокаров, в том числе отечественных.

Президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров уверен, что такая тенденции продолжится как в России, так и во всем мире.

«Прогресс неизбежен, тенденция роста спроса на электромобили в принципе не только в России происходит, но и в других странах. Спрос на электромобили стопроцентно будет расти, уже появляются и электрический общественный транспорт, и электрические грузовые автомобили. Через какое-то время этот вид транспорта станет для нас обыденным», — выразил свое мнение автоэксперт.

Вместе с тем, в общем объеме российского автопарка электрокары и гибриды занимают менее одного процента рынка.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Радио Sputnik

Фото: АГН «Москва»