В России посчитали количество электромобилей и гибридов

Их доля в общем автопарке пока ничтожно мала.

В России стартовали продажи российских электрокаров Evolute. В год их планируется выпускать до 100 тыс. экземпляров, а купить автомобиль можно будет по программе господдержки со скидкой 35%.

Это, вероятно, расширит количество владельцев электромобилей, которых сейчас, вместе с теми, кто владеет гибридными машинами, насчитывается всего 0,28% от общего автопарка страны. На данный момент в России насчитывается всего 150 тыс. электромобилей и гибридов.

Основную долю, 97,6%, занимают автомобили на бензине или дизеле. Метан используют 132 тыс. автомобилей, на пропан-бутане (СУГ) ездят 980 тыс. машин, приводит данные исследования НАПИ «Российская газета».