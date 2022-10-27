В России посчитали количество электромобилей и гибридов — журнал За рулем

В России посчитали количество электромобилей и гибридов

Их доля в общем автопарке пока ничтожно мала.

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В России стартовали продажи российских электрокаров Evolute. В год их планируется выпускать до 100 тыс. экземпляров, а купить автомобиль можно будет по программе господдержки со скидкой 35%.

Это, вероятно, расширит количество владельцев электромобилей, которых сейчас, вместе с теми, кто владеет гибридными машинами, насчитывается всего 0,28% от общего автопарка страны. На данный момент в России насчитывается всего 150 тыс. электромобилей и гибридов.

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Основную долю, 97,6%, занимают автомобили на бензине или дизеле. Метан используют 132 тыс. автомобилей, на пропан-бутане (СУГ) ездят 980 тыс. машин, приводит данные исследования НАПИ «Российская газета».

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