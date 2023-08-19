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Chery и Huawei выпустили новый совместный электромобиль

Представлен Luxeed S7 – электромобиль на платформе Chery с электромоторами Huawei

Luxeed S7 может похвастаться несколькими особенностями: выдвижной из крыши лидар, система беспилотного вождения Huawei ADS 2.0., система Huawei HarmonyOS 4.0.

Внешне автомобиль выделяется благодаря узким фарам, соединенным светодиодной полосой, а также выдвижным ручкам.

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Базовая версия седана предлагает 292 л. с., в то время как топовая модель оснащена двумя моторами мощностью 496 л. с. Это позволяет автомобилю развивать максимальную скорость до 210 км/ч при полной массе 2384–2589 кг.

Компания CATL будет поставлять аккумуляторы для Luxeed S7. Их емкость не уточняется.

Предполагаемая цена Luxeed S7 составит от 34 тысяч до 48 тысяч долларов.

Источник, фото: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
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