#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

На эти китайские кроссоверы дают скидки более миллиона рублей

Марка Soueast объявила о снижении цен на кроссоверы S09 и S07

Бренд Soueast, в начале сентября изменивший цены на флагманский кроссовер S09, провел корректировку прайсов в обратную сторону.

Рекомендуем
186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер

Как сообщает пресс-служба марки, специальная цена на Soueast S09 в сентябре стартует от 3 359 000 рублей. Аналогичное предложение действует на «младшую» модель Soueast S07 – от 3 049 000 рублей. Помимо этого на обе модели действует дополнительная выгода в 350 тысяч рублей при сдаче своего авто в трейд-ин, а также программа выгоды при пользовании стандартной программой кредитования и приобретении «допов», рассказали в представительстве марки.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Также в пресс-службе отмечают, что до 31 октября продолжит действовать новая программа кэшбека от «Альфа-банка».

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Суть такая: при оплате у дилера на сумму от 500 тысяч рублей картой банка покупатель получает кэшбек бонусными единицами на сумму 100 тысяч рублей. Сложив все преимущества, можно приобрести Soueast S07 с выгодой до 890 000 рублей, а Soueast S09 – до 1 530 000 рублей в зависимости от комплектации, выбранной программы и года выпуска машины. Таким образом минимальная стоимость S07 составит 2 209 000 рублей, а S09 – 2 369 000 рублей.

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 265
10.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0