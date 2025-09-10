На эти китайские кроссоверы дают скидки более миллиона рублей

Марка Soueast объявила о снижении цен на кроссоверы S09 и S07

Бренд Soueast, в начале сентября изменивший цены на флагманский кроссовер S09, провел корректировку прайсов в обратную сторону.

Как сообщает пресс-служба марки, специальная цена на Soueast S09 в сентябре стартует от 3 359 000 рублей. Аналогичное предложение действует на «младшую» модель Soueast S07 – от 3 049 000 рублей. Помимо этого на обе модели действует дополнительная выгода в 350 тысяч рублей при сдаче своего авто в трейд-ин, а также программа выгоды при пользовании стандартной программой кредитования и приобретении «допов», рассказали в представительстве марки.

Также в пресс-службе отмечают, что до 31 октября продолжит действовать новая программа кэшбека от «Альфа-банка».

Суть такая: при оплате у дилера на сумму от 500 тысяч рублей картой банка покупатель получает кэшбек бонусными единицами на сумму 100 тысяч рублей. Сложив все преимущества, можно приобрести Soueast S07 с выгодой до 890 000 рублей, а Soueast S09 – до 1 530 000 рублей в зависимости от комплектации, выбранной программы и года выпуска машины. Таким образом минимальная стоимость S07 составит 2 209 000 рублей, а S09 – 2 369 000 рублей.