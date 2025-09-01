#
Автораспродажа к 1 сентября – пятерка брендов устроила ценопад в России

Haval, Omoda, Jaecoo, Chery и Hongqi снизили цены на свои автомобили в августе

К началу учебного года российский авторынок порадовал покупателей: за август сразу пять марок объявили о снижении цен на свои модели.

Лидером по щедрости стал премиальный Hongqi, уменьшив стоимость седана H9 и минивэна HQ9 на 310–912 тыс. рублей.

Марка Omoda сделала дешевле оба своих кроссовера: C5 и флагманский C7 подешевели на 220–390 тыс. рублей.

Haval снизил цены на кроссовер H3 на 100–200 тыс. рублей.

Chery устроила распродажу кроссовера Tiggo 7L 2024 года, который подешевел на 70–180 тыс. рублей.

Jaecoo сделал скидки до 330 тыс. рублей на свой популярный J7.

Однако не все марки пошли на уступки. GAC повысил цену на топовую версию кроссовера GS8 на 50 тыс. рублей. Бренд «АмберАвто» поднял стоимость электромобиля «АмберАвто А5» на 200–307 тыс. рублей. Soueast увеличил цену на кроссовер S09 на 200 тыс. рублей.

Многие автопроизводители продолжают использовать точечные скидки, которые в августе появились или увеличились на такие модели, как KGM Torres, Tank 300, Tank 500, Geely Monjaro и другие. Однако некоторые модели, напротив, лишились дисконтов.

Кроме того, Chery обновила предложение по Tiggo 4 Pro, оставив в продаже всего одну комплектацию по цене от 2,1 млн рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
01.09.2025 
