Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!

Максим Кадаков показал, как делают двигатели на тульском заводе Haval

В августе завод Haval в Тульской области запустил механическую обработку блоков цилиндров и головок блока цилиндров. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков побывал на предприятии и рассказал читателям, как теперь ведется производство моторов одной из самых популярных в РФ марок авто.

«В цехе площадью 4700 м² установлены две раздельные поточные линии – обработки блока цилиндров и обработки головки блока цилиндров. Оборудование новое, сплошь импортное, от разных производителей – включая современные немецкие обрабатывающие центры. Компактно, чисто, даже уютно. Обрабатывают головки и блоки для турбомоторов 1.5 (143 л.с. и 150 л.с.) и 2.0 (192 л.с.). Они ставятся на все здешние модели – от Джолиона и Dargo до новых F7 и F7x. Доля ручного труда – минимальная», – отметил Кадаков.

Он уточнил, что на линии мехобработки производятся все основные операции: входной контроль, фрезерование поверхностей, сверление технологических отверстий, нарезание резьбы, хонингование поверхности цилиндров и выходной контроль.

Покидая эту линию, блоки и ГБЦ уходят в сборочный цех, который открылся в марте 2024 года. Там моторы собирают на поточной линии, причем из 64 операций автоматизированы 11, остальное – ручная сборка. Завершается сборка так называемой холодной прокруткой, горячим тестом в различных нагрузочных режимах и заливкой масла Лукойл Дженезис 0W‑20, рассказал Кадаков.