Как локализуют китайские авто в РФ — и почему для них нет льгот по кредитам

Great Wall запустил цех мехобработки блоков цилиндров в Тульской области

О моторах

На заводе Haval под Тулой налажен полный производственный цикл – это штамповка наружных панелей кузова, сварка, окраска, сборка. Здесь же делают некоторые детали интерьера (сиденья, потолки), изготавливают систему выпуска и некоторые другие комплектующие. А в августе 2025‑го запустили мехобработку БЦ и ГБЦ.

В цехе площадью 4700 м² установлены две раздельные поточные линии – обработки блока цилиндров и обработки головки блока цилиндров. Оборудование новое, сплошь импортное, от разных производителей – включая современные немецкие обрабатывающие центры. Компактно, чисто, даже уютно.

Обрабатывают головки и блоки для турбомоторов 1.5 (143 л. с. и 150 л. с.) и 2.0 (192 л. с.). Они ставятся на все здешние модели – от Джолиона и Dargo до новых F7 и F7x. Доля ручного труда – минимальная.

Основные операции

Входной контроль

Фрезерование поверхностей

Сверление технологических отверстий

Нарезание резьбы

Хонингование

Выходной контроль

Много китайцев. Но не рабочих – а контролеров и обучающих. На первых порах без них никак.

Холодно и горячо

С этой линии готовые головки и блоки уходят в соседний сборочный цех, открытый в марте 2024 года. В нем ведется полный сборочный цикл моторов – на поточной линии. Из 64 сборочных операций автоматизированы 11, остальное – ручная сборка. В финале – холодная прокрутка и горячий тест в разных нагрузочных режимах в течение шести минут. В двигатели заливают масло Лукойл Дженезис 0W‑20.

Что дальше

Есть ли перспективы по дальнейшей локализации? Конечно, есть. Например, и блоки, и головки цилиндров можно отливать здесь же – чтобы не таскать отливки за тридевять земель. Но для этого нужны литьевые машины (опять же, импортные) и – существенные объемы производства, иначе невыгодно.

В нынешней конфигурации при трехсменном режиме работы линии позволяют вести мехобработку и собирать 120 тысяч моторов в год. А это 120 тысяч машин, которые еще нужно продать – при нынешнем-то состоянии рынка. Серьезно увеличивать объемы выпуска пока не имеет смысла.

А вообще, странно, что кроссовер Haval Jolion (самая локализованная иномарка) еще в прошлом году вылетел из программы льготного автокредитования, поскольку по нынешней системе Минпромторга он не набирает заветные 2000 баллов. И даже если завтра Haval освоит производство поршней, шатунов и коленвалов – установленную планку не преодолеть.

В этой связи весьма странно, что до льготных автокредитов допущены некоторые машины, которым по уровню «российскости» до Джолиона очень далеко.

Еще более странно, что при этом и Jolion, и другие автомобили российской сборки (практически все модели с нашими VIN-номерами) допущены к госзакупкам.

Может быть, все-таки унифицируем эти списки – чтобы тратить государственные деньги не только для обеспечения низколокализованным транспортом госслужащих, но и для того, чтобы у россиян было больше возможностей купить относительно недорогие автомобили с высокой степенью локализации?

Средний уровень локализации в автопроме России составляет около 33%, подсчитали в НАМИ.