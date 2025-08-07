На одном из российских автозаводов двигатели начали проходить «горячий тест»
На производственном комплексе Haval в Тульской области началась работа нового цеха механической обработки деталей двигателей, что было озвучено пресс-службой GWM.
Запущенная производственная линия состоит из двух модулей: один для механической обработки блока цилиндров, другой – для головки блока цилиндров.
Цех предназначен для работы с деталями двигателей объемом 1,5 и 2 литра.
Каждый собранный двигатель проходит этап «горячего теста»: на стенде осуществляется его первый запуск, имитирующий реальные эксплуатационные условия.
Результаты этих испытаний сопоставляются с эталонными показателями. Затем двигатель перемещается на склад готовой продукции и далее в сборочный цех завода Haval для установки на автомобили.
В настоящее время на заводе в Туле производят шесть моделей Haval: Jolion, F7, F7x, Dargo, H3 и H7.
Источник: Autonews